स्ट्रगल से परेशान होकर शिवांगी जोशी ने घर वापसी की कर ली थी तैयारी, फिर एक कॉल ने बदल दी जिंदगी
ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.
शिवांगी जोशी आज जिस मुकाम पर हैं,वहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. इस नेम और फेम को हासिल करने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है.
Published at : 23 Dec 2025 01:21 PM (IST)
