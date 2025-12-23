हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्ट्रगल से परेशान होकर शिवांगी जोशी ने घर वापसी की कर ली थी तैयारी, फिर एक कॉल ने बदल दी जिंदगी

ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा की भूमिका निभाने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 01:21 PM (IST)
शिवांगी जोशी आज जिस मुकाम पर हैं,वहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. इस नेम और फेम को हासिल करने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है.

शिवांगी जोशी ने इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया है.उनकी लाइफ में एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने घर वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली थी.
पिंकविला को दिए इंटरव्यू में शिवांगी ने इस बारे में कहा था,'उन्हें अपने घर से सिर्फ छह महीने का ही टाइम मिला था और उस 6 महीने में मेरे साथ क्या नहीं हुआ.'
Published at : 23 Dec 2025 01:21 PM (IST)
