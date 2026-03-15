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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ब्लू आईज' से 'धीरे धीरे' तक, हनी सिंह के ये 10 गाने यूट्यूब पर मचा चुके हैं धमाल, मिलियन में हैं व्यूज

'ब्लू आईज' से 'धीरे धीरे' तक, हनी सिंह के ये 10 गाने यूट्यूब पर मचा चुके हैं धमाल, मिलियन में हैं व्यूज

Yo Yo Honey Singh: हनी सिंह ने अपने करियर में कई शानदार गाने दिए हैं. उनके गानों को यूट्यूब पर मिलियन्स में व्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वो गाना जिसे दर्शको ने खूब पसंद किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 06:34 AM (IST)
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सिंगर हनी सिंह कल, 14 मार्च को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में जबरदस्त धमाल मचाया. उनके गानों का अलग स्टाइल और बीट्स लोगों को खूब पसंद आते हैं. यही वजह है कि उनके कई गाने यूट्यूब पर मिलियन व्यूज हासिल कर चुके हैं. पार्टी से लेकर रोड ट्रिप तक, उनके गाने हर मौके पर सुने जाते हैं. आइए जानते हैं हनी सिंह के उन 10 गानों के बारे में, जिन्हें सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं.

ब्लू आईज- 2013
यह गाना यो यो हनी सिंह के सबसे पॉपुलर गानों में से एक है. रिलीज होते ही यह गाना काफी वायरल हो गया था. यूट्यूब पर इस गाने को करीब 790 मिलियन व्यू मिल चुके हैं.

 धीरे धीरे- 2015
यह गाना पुराने सुपरहिट गाने का रीमेक है. रिलीज के बाद यह लोगों को खूब पसंद आया. यूट्यूब पर इस गाने को करीब 732 मिलियन व्यू मिले हैं.

 दिल चोरी- 2018
यह गाना फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' का है. पार्टी और शादी में यह गाना खूब बजता है. यूट्यूब पर इसके करीब 667 मिलियन व्यू हैं.

 सैइया जी- 2021
इस गाने में हनी सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला था. रिलीज के बाद यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ. इसे करीब 637 मिलियन व्यू मिल चुके हैं.

 लव डोज- 2014
यह गाना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था. आज भी यह गाना लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल रहता है. यूट्यूब पर इसके करीब 568 मिलियन व्यू हैं.

लुंगी डांस- 2013
यह गाना फिल्म Chennai Express के लिए बनाया गया था. यह गाना काफी बड़ा हिट साबित हुआ. यूट्यूब पर इसे करीब 546 मिलियन व्यू मिले हैं.

सनी सनी- 2014
यह गाना फिल्म Yaariyan का है. रिलीज के बाद यह गाना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था. यूट्यूब पर इसके करीब 520 मिलियन व्यू हैं.

 मिलिनेयर- 2023
यह हनी सिंह का नया गाना है जो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. यूट्यूब पर इसे करीब 458 मिलियन व्यू मिल चुके हैं.

हाई हील्स- 2012
यह गाना लंबे समय तक पार्टी और क्लब में बजता रहा. यह हनी सिंह के शुरुआती हिट गानों में से एक है. यूट्यूब पर इसके करीब 440 मिलियन व्यू हैं.

मखना- 2018
यह गाना भी रिलीज के बाद काफी पॉपुलर हुआ था. यूट्यूब पर इस गाने को करीब 397 मिलियन व्यू मिल चुके हैं.

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Published at : 15 Mar 2026 06:34 AM (IST)
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