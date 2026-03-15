'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में अपनी समृद्धि यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा सहरसा पहुंच चुकी है. सहरसा में हुए कार्यक्रम से नीतीश कुमार का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में नीतीश कुमार महिलाओं को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल कुछ महिलाएं जनसभा छोड़कर बीच में से ही जाने लगी थीं. इसको देखकर नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे और कहा कि काहे भाग रही है. हम बंद कर दें.

सोशल मीडिया पर अब सीएम का यह बयान सुर्खियों में आ गया है. अक्सर नीतीश कुमार अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनकी इस तरह की वीडियो जमकर वायरल हुई हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है. इस बीच एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं. बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया है. इस दौरान वे बिहार में अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े हैं.

महिलाओं को जाते देख बिफरे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार महिलाओं और भीड़ को जाते हुए देखकर गुस्सा गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि अरे भाग नहीं रहे है न रहिए चुपचाप. आगे कहा कि देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है. नीतीश कुमार ने महिलाओं से कहा कि अरे कहा जा रही है असली चीज बाकी है वहां न जाओ. तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि पहले वाला कोई काम किया था. अब हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है. सब इधर-उधर मत जाओ.

उन्होंने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि देखो वे किधर चली गई. भागो मत, यहीं रहिए बस हम यही कह रहे हैं. सभा के बीच नीतीश कुमार का यह अंदाज अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सरकार ने सभी तबकों का विकास किया- नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सभी तबकों का विकास किया है. इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो. उच्च जाति हो, दलित, महादलित, पिछड़, अति-पिछड़ा हो सभी के लिए काम किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया.

उन्होंने आगे कहा कि हमने काफी काम किया है. मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है. साथ ही उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया. सीएम ने आगे बताया कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 से और बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है. जिससे 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है.

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