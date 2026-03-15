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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSaharsa News: 'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार

Saharsa News: 'काहे भाग रही है... हम बंद कर दें', सहरसा में सभा से महिलाओं के जाने पर भड़के नीतीश कुमार

Saharsa News In Hindi: नीतीश कुमार अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनकी इस तरह की वीडियो जमकर वायरल हुई हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है. इस बीच एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Mar 2026 07:01 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में अपनी समृद्धि यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा सहरसा पहुंच चुकी है. सहरसा में हुए कार्यक्रम से नीतीश कुमार का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में नीतीश कुमार महिलाओं को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल कुछ महिलाएं जनसभा छोड़कर बीच में से ही जाने लगी थीं. इसको देखकर नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे और कहा कि काहे भाग रही है. हम बंद कर दें. 

सोशल मीडिया पर अब सीएम का यह बयान सुर्खियों में आ गया है. अक्सर नीतीश कुमार अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनकी इस तरह की वीडियो जमकर वायरल हुई हैं जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है. इस बीच एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं. बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया है. इस दौरान वे बिहार में अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े हैं. 

महिलाओं को जाते देख बिफरे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार महिलाओं और भीड़ को जाते हुए देखकर गुस्सा गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि अरे भाग नहीं रहे है न रहिए चुपचाप. आगे कहा कि देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है. नीतीश कुमार ने महिलाओं से कहा कि अरे कहा जा रही है असली चीज बाकी है वहां न जाओ. तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि पहले वाला कोई काम किया था. अब हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है. सब इधर-उधर मत जाओ.

उन्होंने आगे कहा कि हम देख रहे हैं कि देखो वे किधर चली गई. भागो मत, यहीं रहिए बस हम यही कह रहे हैं. सभा के बीच नीतीश कुमार का यह अंदाज अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

सरकार ने सभी तबकों का विकास किया- नीतीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सभी तबकों का विकास किया है. इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो. उच्च जाति हो, दलित, महादलित, पिछड़, अति-पिछड़ा हो सभी के लिए काम किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया.

उन्होंने आगे कहा कि हमने काफी काम किया है. मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है. साथ ही उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया. सीएम ने आगे बताया कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 से और बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है. जिससे 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है. 

ये भी पढ़ें: 'शराबबंदी फर्जी, माफियाओं की जेब में जा रहे 30 हजार करोड़', प्रशांत किशोर बोले राजस्व को नुकसान

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 07:01 AM (IST)
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