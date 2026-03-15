रणवीर सिंह की धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है. एडवांस बुकिंग में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. पेड प्रिव्यूज में तो फिल्म ने धमाल ही मचा दिया है. वहीं पहले दिन भी तगड़ी कमाई करने वाली है. आइए जानते हैं फिल्म ने अभी तक ओपनिंग डे के लिए कितनीकमाई कर ली है.

धुरंधर 2 की पहले दिन की एडवांस बुकिंग

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के हिंदी 2डी में 141366 टिकट बिक चुके हैं. हिंदी में फिल्म के 10543 शोज है. फिल्म ने हिंदी में 7.6 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं हिंदी DOLBY CINE में फिल्म ने 77750 की कमाई कर ली है.

वहीं हिंदी आईमैक्स 2डी में फिल्म के 581 टिकट बिके हैं और फिल्म ने 626620 की कमाई की है.

फिल्म ने कन्नड़ भाषा में सबसे कम कमाई हुई है. फिल्म के 7 टिकट बिके हैं और सिर्फ 1400 रुपये की कमाई हुई है. फिल्म का सिर्फ 1 शो है.

तेलुगू में फिल्म के 4957 टिकट बिक चुके हैं. फिल्म ने 607198 की कमाई कर ली है. तमिल में फिल्म के 3958 टिकट बिक चुके हैं और फिल्म ने 455237.8 की कमाई कर ली है. वहीं मलयालम में फिल्म के 62 टिकट बिक चुके हैं. फिल्म ने 11773.8 की कमाई कर ली है.

धुरंधर 2 ने की इतनी कमाई

फिल्म ने अभी तक टोटल 7.78 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं पूरे देश में फिल्म के 11064 शोज लगे हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म पेड प्रिव्यूज को मिलाकर पहले दिन 100 करोड़ का कलेक्शन तो आराम से कर लेगी.

बता दें कि इस फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स इस फिल्म का हिस्सा है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है और 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रिव्यूज हैं. फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.