सारा खान से कितने छोटे हैं 'लक्ष्मण' के बेटे कृष पाठक? गुपचुप रचाई है शादी
Sara Khan Krish Pathak Age Difference: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सारा ने रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है.
टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने शादी कर ली है. उन्होंने गुपचुप शादी करके सभी को चौंका दिया है. सारा खान ने कृष पाठक से शादी कर ली है. सारा और कृष की शादी की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 08 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Tags :Sara Khan RAMAYAN Krish Pathak
