सारा खान से कितने छोटे हैं 'लक्ष्मण' के बेटे कृष पाठक? गुपचुप रचाई है शादी

बता दें ये सारा की दूसरी शादी है. उन्होंने पहली शादी एक्टर अली मर्चेंट से बिग बॉस के घर में की थी. मगर ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और दोनों अलग हो गए थे.