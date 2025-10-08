हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सारा खान से कितने छोटे हैं 'लक्ष्मण' के बेटे कृष पाठक? गुपचुप रचाई है शादी

सारा खान से कितने छोटे हैं 'लक्ष्मण' के बेटे कृष पाठक? गुपचुप रचाई है शादी

Sara Khan Krish Pathak Age Difference: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सारा ने रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Sara Khan Krish Pathak Age Difference: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सारा ने रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है.

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने शादी कर ली है. उन्होंने गुपचुप शादी करके सभी को चौंका दिया है. सारा खान ने कृष पाठक से शादी कर ली है. सारा और कृष की शादी की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.

सारा खान ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. इस कपल ने कोर्ट मैरिज की है.
सारा खान ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. इस कपल ने कोर्ट मैरिज की है.
सारा और कृष की इंटरफेथ मैरिज है. उन्होंने पेपर पर साइन करते हुए फोटोज शेयर की हैं.
सारा और कृष की इंटरफेथ मैरिज है. उन्होंने पेपर पर साइन करते हुए फोटोज शेयर की हैं.
सारा और कृष रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं.
सारा और कृष रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं.
सारा खान और कृष ने जबसे शादी की अनाउंसमेंट की है तब से लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं.
सारा खान और कृष ने जबसे शादी की अनाउंसमेंट की है तब से लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं.
आपको बता दें कृष पाठक रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी उम्र 32 साल है.
आपको बता दें कृष पाठक रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी के बेटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी उम्र 32 साल है.
वहीं सारा खान की बात करें तो उनकी उम्र 36 साल है. सारा कृष से उम्र में 4 साल बढ़ी हैं.
वहीं सारा खान की बात करें तो उनकी उम्र 36 साल है. सारा कृष से उम्र में 4 साल बढ़ी हैं.
बता दें ये सारा की दूसरी शादी है. उन्होंने पहली शादी एक्टर अली मर्चेंट से बिग बॉस के घर में की थी. मगर ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और दोनों अलग हो गए थे.
बता दें ये सारा की दूसरी शादी है. उन्होंने पहली शादी एक्टर अली मर्चेंट से बिग बॉस के घर में की थी. मगर ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया था और दोनों अलग हो गए थे.
Published at : 08 Oct 2025 01:34 PM (IST)
