कृतिका कामरा की 10 तस्वीरें, इस टीवी शो से किया था डेब्यू अब सीरीज में दिखा रही हैं दम
Kritika Kamra 10 Photos: कृतिका कामरा ने टीवी से शुरुआत करते हुए खुद को एक मजबूत और वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में साबित किया है. आज वह ओटीटी पर लगातार दमदार और यादगार परफॉर्मेंस दे रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा उन कलाकारों में से हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर ओटीटी तक अपनी एक्टिंग का दम साबित किया है. कृतिका ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी और आज वो कई मजबूत किरदारों के लिए पहचानी जाती हैं. उनकी हालिया वेब सीरीज़ में दिखी परफॉर्मेंस ने फिर साबित किया कि वह हर रोल में खुद को ढालना जानती हैं.
