क्यूटनेस में करीना के जेह को भी मात देता है भारती सिंह का गोला, नहीं होता विश्वास तो देख लें फोटोज
Bharti Singh Son Gola Photos: आज हम आपको भारती सिंह के बेटे गोला की कुछ क्यूट तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप बॉलीवुड स्टार्स किड जेह को भी भूल जाएंगें. आइए देखते हैं फोटोज.
आपने अभी तक करीना कपूर के बेटे के जेह की कई फोटोज सोशल मीडिया पर देखी होंगी. लेकिन आज हम अपनी कॉमेडियन भारती सिंह के बेटे गोला की फोटोज दिखने जा रहे हैं, जो क्यूटनेस में जेह को भी मात दे देते हैं. यकीन नहीं होता तो आइए देखिए गोला की ये क्यूट फोटोज
Published at : 12 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Tags :Bharti Singh Kareena Kapoor Khan
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion