मछली भात खाने किसके घर पहुंचे भोजपुरी के सलमान खान? देखें लेटेस्ट तस्वीरें

मछली भात खाने किसके घर पहुंचे भोजपुरी के सलमान खान? देखें लेटेस्ट तस्वीरें

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में बिग बॉस 19 के फिनाले में देखा गया था. जल्द ही वो लाफ्टर शेफ के स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे. इसी बीच अब वो अपने खास दोस्त के घर भी पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 02:44 PM (IST)
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में बिग बॉस 19 के फिनाले में देखा गया था. जल्द ही वो लाफ्टर शेफ के स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे. इसी बीच अब वो अपने खास दोस्त के घर भी पहुंचे.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के संग स्टेज शेयर किया था. जल्द ही वो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में नजर आने वाले हैं.

1/7
इसी बीच पवन सिंह को मुंबई में मनीषा रानी के घर पर स्पॉट किया था. इस दौरान उन्होंने उन्होंने मछली-भात का लुफ्त उठाया था.
इसी बीच पवन सिंह को मुंबई में मनीषा रानी के घर पर स्पॉट किया था. इस दौरान उन्होंने उन्होंने मछली-भात का लुफ्त उठाया था.
2/7
बता दें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में मनीषा रानी नजर आ चुकी हैं, ज्यादातर अब वो मुंबई में रहती हैं. मनीषा रानी ने पवन सिंह के घर आने के मूमेंट को कैमरे में कैद किया.
बता दें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में मनीषा रानी नजर आ चुकी हैं, ज्यादातर अब वो मुंबई में रहती हैं. मनीषा रानी ने पवन सिंह के घर आने के मूमेंट को कैमरे में कैद किया.
3/7
मनीषा ने 10 दिसंबर 2025 को एक व्लॉग अपलोड किया था, जो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है.
मनीषा ने 10 दिसंबर 2025 को एक व्लॉग अपलोड किया था, जो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है.
4/7
मनीषा ने व्लॉग से पहले पवन सिंह के संग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा,'बिहार के शेर के साथ एक शेरनी.'
मनीषा ने व्लॉग से पहले पवन सिंह के संग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा,'बिहार के शेर के साथ एक शेरनी.'
5/7
व्लॉग में पवन सिंह को सादगी भरे अंदाज में देखा गया और वो सिक्योरिटी के साथ मनीषा रानी के घर पहुंचे थे.
व्लॉग में पवन सिंह को सादगी भरे अंदाज में देखा गया और वो सिक्योरिटी के साथ मनीषा रानी के घर पहुंचे थे.
6/7
मनीषा ने अपने व्लॉग में बताया कि पवन सिंह को उनके घर की मछली की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो फोन करके पहले से बनाने के लिए बोल देते हैं.
मनीषा ने अपने व्लॉग में बताया कि पवन सिंह को उनके घर की मछली की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो फोन करके पहले से बनाने के लिए बोल देते हैं.
7/7
इस बार भी बिग बॉस फिनाले के तुरंत बाह वो सीधे मनीषा रानी के घर चले गए. मनीषा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिनाले में वो पवन सिंह और सलमान खान दोनों को देख कंफ्यूज गई थीं कि किसे देखें, क्योंकि दोनों उनके फेवरेट हैं.
इस बार भी बिग बॉस फिनाले के तुरंत बाह वो सीधे मनीषा रानी के घर चले गए. मनीषा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिनाले में वो पवन सिंह और सलमान खान दोनों को देख कंफ्यूज गई थीं कि किसे देखें, क्योंकि दोनों उनके फेवरेट हैं.
Published at : 11 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Pawan Singh Manisha Rani

मनोरंजन फोटो गैलरी

