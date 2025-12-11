एक्सप्लोरर
मछली भात खाने किसके घर पहुंचे भोजपुरी के सलमान खान? देखें लेटेस्ट तस्वीरें
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को हाल ही में बिग बॉस 19 के फिनाले में देखा गया था. जल्द ही वो लाफ्टर शेफ के स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे. इसी बीच अब वो अपने खास दोस्त के घर भी पहुंचे.
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के संग स्टेज शेयर किया था. जल्द ही वो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में नजर आने वाले हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Tags :Pawan Singh Manisha Rani
