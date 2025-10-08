एक्सप्लोरर
कौन हैं सारा खान के पहले पति? बिग बॉस के घर में इस तरह रचाई थी दोनों ने शादी
Sara Khan First Husband Photos: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं. उनकी पहली शादी भी काफी चर्चित रही. आईए देखते हैं उनके पहले पति की तस्वीरें.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है, खासकर उनकी पहली शादी को लेकर. बहुत से लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर सारा खान के पहले पति कौन हैं? दरअसल, सारा ने नेशनल टीवी पर ही एक्टर से शादी रचाई थी. उस वक्त दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन बाद में उनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका. आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Tags :Sara Khan Ali Merchant
