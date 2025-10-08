हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं सारा खान के पहले पति? बिग बॉस के घर में इस तरह रचाई थी दोनों ने शादी

कौन हैं सारा खान के पहले पति? बिग बॉस के घर में इस तरह रचाई थी दोनों ने शादी

Sara Khan First Husband Photos: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं. उनकी पहली शादी भी काफी चर्चित रही. आईए देखते हैं उनके पहले पति की तस्वीरें.

08 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Sara Khan First Husband Photos: टीवी एक्ट्रेस सारा खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं. उनकी पहली शादी भी काफी चर्चित रही. आईए देखते हैं उनके पहले पति की तस्वीरें.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है, खासकर उनकी पहली शादी को लेकर. बहुत से लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर सारा खान के पहले पति कौन हैं? दरअसल, सारा ने नेशनल टीवी पर ही एक्टर से शादी रचाई थी. उस वक्त दोनों की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन बाद में उनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका. आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें.

1/6
एक्ट्रेस सारा खान अपने काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही है. उन्होंने एक्टर अली मर्चेंट के साथ शादी की थी.
एक्ट्रेस सारा खान अपने काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही है. उन्होंने एक्टर अली मर्चेंट के साथ शादी की थी.
2/6
सारा खान और अली मर्चेंट ने बिग बॉस के घर में शादी कि थी लेकिन ये शादी सिर्फ दो महीने ही चली और बाहर आकर दोनों ने तलाक ले लिया.
सारा खान और अली मर्चेंट ने बिग बॉस के घर में शादी कि थी लेकिन ये शादी सिर्फ दो महीने ही चली और बाहर आकर दोनों ने तलाक ले लिया.
3/6
अली मर्चेंट के करियर कि बात करें तो उन्होनें उन्होंने
अली मर्चेंट के करियर कि बात करें तो उन्होनें उन्होंने "शश्श्श... फिर कोई है" से एक्टिंग की शुरुआत की और कई टीवी शोज में भी काम किया.
4/6
अली ने एक्टिंग छोड़कर डीजेइंग और म्यूजिक प्रोडक्शन को अपनाया है.
अली ने एक्टिंग छोड़कर डीजेइंग और म्यूजिक प्रोडक्शन को अपनाया है.
5/6
बता दे कि अली अब अपनी लाइफ के आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने सारा से तलाक के बाद 2016 में आनम से दूसरी शादी की थी लेकिन 2023 में वो भी खत्म हो गई.
बता दे कि अली अब अपनी लाइफ के आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने सारा से तलाक के बाद 2016 में आनम से दूसरी शादी की थी लेकिन 2023 में वो भी खत्म हो गई.
6/6
अब अली ने अंदलीब जैदी से तीसरी शादी की है और वो उनके साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.
अब अली ने अंदलीब जैदी से तीसरी शादी की है और वो उनके साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.
08 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Sara Khan Ali Merchant

