एक्सप्लोरर
रेस्तरां में कॉफी पी रही थी हसीना, अनचाही मुलाकात ने पलटी किस्मत, कई बार ऑडिशन में फेल होकर बनी बड़ी हीरोइन
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सनाया ईरानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.
इस प्यार को क्या नाम दूं में खुशी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सनाया ईरानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.एक्ट्रेस ने आमिर खान की फिल्म फना से बॉलीवुड में कदम रखा था.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Tags :SANAYA IRANI
टेलीविजन
10 Photos
'तारक मेहता...' ने बिगाड़ा 'बिग बॉस 19' का खेल, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हुआ रिएलिटी शो
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की 'कुमकुम' का 23 सालों में बदल गया है इतना लुक, तस्वीरें देख पहचानना होगा मुश्किल
टेलीविजन
10 Photos
रुपाली से लेकर हिना तक ने अवॉर्ड फंक्शन में बिखेरा जलवा, प्रियंका चाहर चौधरी ने लूटी लाइमलाइट
टेलीविजन
7 Photos
'शादी के लिए तैयार हूं, लड़की चाहिए', धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का ऐलान!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! SC पर भी बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion