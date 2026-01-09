हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'तुलसी' या 'पार्वती', कौन-सी एक्ट्रेस है ज्यादा पढ़ी-लिखी?

Sakshi Tanwar-Smriti Irani Education: आज हम आपको टीवी की पार्वती और तुलसी की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे है. आइए जानते है कितनी पढ़ी लिखी है साक्षी तंवर और स्मृति ईरानी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jan 2026 02:27 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर स्मृति ईरानी इन दिनों शो 'सास भी कभी बहू थी 2' में साथ नजर आ रही हैं. वहीं साक्षी तंवर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. दोनों ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में कौन आगे है? चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ी-लिखी है.

साक्षी तंवर टीवी की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होनें शोज में अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया है. वहींं हाल ही में एक्ट्रेस क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में पार्वती का रोल निभाती नजर आईं थीं.
राजस्थान के अलवर में जन्मीं साक्षी तंवर ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से की है. स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद साक्षी तंवर ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.
