एक्सप्लोरर
टीवी की 'तुलसी' या 'पार्वती', कौन-सी एक्ट्रेस है ज्यादा पढ़ी-लिखी?
Sakshi Tanwar-Smriti Irani Education: आज हम आपको टीवी की पार्वती और तुलसी की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे है. आइए जानते है कितनी पढ़ी लिखी है साक्षी तंवर और स्मृति ईरानी.
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर स्मृति ईरानी इन दिनों शो 'सास भी कभी बहू थी 2' में साथ नजर आ रही हैं. वहीं साक्षी तंवर अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. दोनों ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में कौन आगे है? चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों में से कौन ज्यादा पढ़ी-लिखी है.
1/7
2/7
Published at : 09 Jan 2026 02:27 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
जानें कितने अमीर हैं 'बिग बॉस' फेम प्रिंस नरूला, रिएलिटी शोज के अलावा ऐसे करते हैं मोटी कमाई
टेलीविजन
9 Photos
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी ने लूटी महफिल
टेलीविजन
7 Photos
'जोधा अकबर' की 'रुकैया बेगम' को उनके पेरेंट्स ने लिया था गोद, एक कॉल ने बदल दी जिंदगी
टेलीविजन
7 Photos
इस हसीना ने 'डोरेमोन' की आवाज बन बच्चों से बड़ों तक के जीते दिल, जानें कौन हैं ये?
टेलीविजन
7 Photos
22 की उम्र में लड़ी कैंसर से जंग, फिर खड़ा किया बिजनेस, जानें कौन हैं शार्क टैंक इंडिया की जज कनिका टेकरीवाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
जानें कितने अमीर हैं 'बिग बॉस' फेम प्रिंस नरूला, रिएलिटी शोज के अलावा ऐसे करते हैं मोटी कमाई
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion