स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने करारा जवाब दिया है. सिराज ने रविंद्र जडेजा को सपोर्ट करते हुए शनिवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में रवींद्र जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे हैं. इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में भी सिर्फ एक विकेट ले सके थे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला कल यानी रविवार को इंदौर में खेला जाना है. इस मैच से पहले सिराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं लगता कि जडेजा की फॉर्म किसी तरह से भी चिंता का विषय है. यह केवल एक विकेट की बात है. एक बार वह विकेट मिल जाए तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज देखने को मिलेगा."

सिराज ने कहा कि दोनों वनडे में दबाव में होने के बावजूद गेंदबाजी यूनिट ने अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरे वनडे में कुछ मौके गंवाए, जिससे न्यूजीलैंड तीन मैच की सीरीज बराबर करने में सफल रहा. उन्होंने कहा, "हमने दोनों मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. पहले वनडे में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रही. दूसरे मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नितीश रेड्डी ने भी योगदान दिया."

डेरिल मिचेल की मैच विजेता पारी को लेकर सिराज ने कहा कि भारत के पास जीतने के मौके थे. उन्होंने कहा, एक मौका था, जब कैच छूटा. अगर हमने उस मौके का फायदा उठाया होता तो नतीजा अलग हो सकता था. विश्व स्तरीय बल्लेबाज आपको ज्यादा मौके नहीं देते. जब उन्हें जीवनदान मिलता है तो फिर आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. हमने उसे आउट करने की पूरी कोशिश की और खासकर बीच के ओवरों के लिए योजना बनाई थी. लेकिन आखिर में बात उस एक मौके पर आकर रुक जाती है. अगर हमने उसे मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति अलग होती.

सिराज ने कहा कि निर्णायक मैच में खेलने से पहले टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है. उन्होंने कहा, "टीम का माहौल बहुत अच्छा है. सीनियर खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सकारात्मक है."