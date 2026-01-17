हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को सिराज ने दिया जवाब, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए

Mohammed Siraj on Ravindra Jadeja: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में रवींद्र जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे हैं. इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में भी एक विकेट ले सके थे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 Jan 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने करारा जवाब दिया है. सिराज ने रविंद्र जडेजा को सपोर्ट करते हुए शनिवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में रवींद्र जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे हैं. इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच की सीरीज में भी सिर्फ एक विकेट ले सके थे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला कल यानी रविवार को इंदौर में खेला जाना है. इस मैच से पहले सिराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं लगता कि जडेजा की फॉर्म किसी तरह से भी चिंता का विषय है. यह केवल एक विकेट की बात है. एक बार वह विकेट मिल जाए तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज देखने को मिलेगा."

सिराज ने कहा कि दोनों वनडे में दबाव में होने के बावजूद गेंदबाजी यूनिट ने अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरे वनडे में कुछ मौके गंवाए, जिससे न्यूजीलैंड तीन मैच की सीरीज बराबर करने में सफल रहा. उन्होंने कहा, "हमने दोनों मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. पहले वनडे में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रही. दूसरे मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नितीश रेड्डी ने भी योगदान दिया."

डेरिल मिचेल की मैच विजेता पारी को लेकर सिराज ने कहा कि भारत के पास जीतने के मौके थे. उन्होंने कहा, एक मौका था, जब कैच छूटा. अगर हमने उस मौके का फायदा उठाया होता तो नतीजा अलग हो सकता था. विश्व स्तरीय बल्लेबाज आपको ज्यादा मौके नहीं देते. जब उन्हें जीवनदान मिलता है तो फिर आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. हमने उसे आउट करने की पूरी कोशिश की और खासकर बीच के ओवरों के लिए योजना बनाई थी. लेकिन आखिर में बात उस एक मौके पर आकर रुक जाती है. अगर हमने उसे मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति अलग होती.

सिराज ने कहा कि निर्णायक मैच में खेलने से पहले टीम का माहौल सकारात्मक बना हुआ है. उन्होंने कहा, "टीम का माहौल बहुत अच्छा है. सीनियर खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सकारात्मक है."

Published at : 17 Jan 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja Mohammed Siraj IND Vs NZ 3rd ODI INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
इस देश ने भी कर दिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान, इन खूंखार खिलाड़ियों को किया शामिल
इस देश ने भी कर दिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान, इन खूंखार खिलाड़ियों को किया शामिल
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
इस देश ने भी कर दिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान, इन खूंखार खिलाड़ियों को किया शामिल
इस देश ने भी कर दिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान, इन खूंखार खिलाड़ियों को किया शामिल
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
"पूरा फैशन मिट्टी में मिला दिया" बर्थडे गर्ल का दोस्तों ने बनाया भूत, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
यूटिलिटी
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget