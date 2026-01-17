देवभूमि उत्तराखंड स्थित धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी में गैर हिंदुओ के प्रवेश पर रोक की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है. हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान का सामने आया है.

हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी अपनी पवित्रता का एक महत्व होता है. उन्होंने कहा कि पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले नियम है.

कांग्रेस कर रही तुष्टिकरण की राजनीति- महेंद्र भट्ट

उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में यह कहा कि, मुझे नहीं लगता की दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल स्नान करेगा. कांग्रेस इसको ईशू बनाकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. यह भी कहा कि, अगर गंगा सभा या अन्य धर्माचार्य ऐसा कह रहे हैं तो बिना कहे भी अपनी समझ होती है.

'मुस्लिम सनातन धर्म में आना चाहता है तो नहीं होना चाहिये विरोध'

उन्होंने यह अपने बयान के आखिरी में यह भी कहा है कि, मक्का और मदीना स्थान पर कोई हिंदू जा नहीं सकता है क्योंकि प्रवेश वर्जित है. उन्होंने कहा कि अच्छा लगे की कोई मुस्लिम गंगा स्नानकर कहे की मैं सनातन में आना चाहता हूं. तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिये.

क्या है पूरा विवाद

दरअसल, बीते दिनों हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें दो युवक शेख की वेशभूषा में हर की पौड़ी में घूम रहे थे. यह मामला सामने आने के बाद से संतों और धर्माचार्य ने इसका विरोध किया था. साथ उन्होंने हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की थी.