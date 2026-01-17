सोशल मीडिया की दुनिया में जब भी बच्चों की मासूमियत और तोतली आवाज का कॉम्बिनेशन सामने आता है, तो लोग बिना मुस्कुराए रह ही नहीं पाते. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर दिल जीत रहा है, जिसमें दो नन्ही बच्चियां अपनी क्यूट हरकतों से सोशल मीडिया यूज़र्स का दिल चुरा लेती हैं. वीडियो की शुरुआत ही इतनी मासूम और मजेदार है कि देखने वाला आखिरी तक वीडियो छोड़ ही नहीं पाता. बच्चियां कैमरे के सामने आकर जिस तरह से भोलेपन में अपनी बात कहती हैं, वही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बन जाती है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार बार देख रहे हैं.

छोटी बच्चियों ने मम्मी से छिपकर बनाई रील

वायरल हो रहे इस वीडियो में दो क्यूट बच्चियां कैमरे के सामने आती हैं और बड़े ही मासूम अंदाज में कहती हैं कि गाइज मम्मी से छिपकर वीडियो बना रहे हैं आप हमारा गाना सुन लीजिए. इसके बाद लाल दुपट्टा ओढ़ी हुई नन्ही बच्ची बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि पहले मैं गाऊंगी और फिर ये गाएगी. यह डायलॉग सुनते ही वीडियो देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

तुतलाती आवाज में गाया गाना

इसके बाद जो होता है, वही इस वीडियो को खास बना देता है. दोनों बच्चियां बारी बारी से सुपरहिट गानों को अपनी तोतली आवाज में गाने लगती हैं. पहले लाल दुपट्टा वाली बच्ची ला दुपट्टा गाना गाती है और फिर दूसरी बच्ची आज की रात मजा हुस्न का गाना गुनगुनाने लगती है. बच्चों की आवाज में इन गानों का अंदाज इतना क्यूट लगता है कि लोग खुद को वीडियो बार बार देखने से रोक नहीं पा रहे.

क्यूटनेस पर दिल हार बैठे यूजर्स

कमेंट सेक्शन में लोग बच्चियों की तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई लिख रहा है कि इतनी क्यूट आवाज आज तक नहीं सुनी, तो कोई कह रहा है कि बच्चों की मासूमियत ने दिल जीत लिया. कई यूज़र्स यह भी कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो देखकर सारा दिन अच्छा हो जाता है. कुछ लोग तो इसे अब तक का सबसे प्यारा वायरल वीडियो बता रहे हैं. वीडियो को chinkyminkyworlds नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

