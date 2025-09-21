एक्सप्लोरर
दो साल की हुई राहुल वैद्य-दिशा परमार की बेटी, रोते-रोते काटा केक, देखें 10 क्यूट फोटोज
Disha Parmar And Rahul Vaidya Daughter Birthday Pictures: हाल ही में राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपनी बेटी का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया. जिसकी तस्वीरें दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार ने हाल ही में अपनी लाडली बेटी दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर पूरे परिवार ने मिलकर छोटी परी का जन्मदिन मनाया. केक कटिंग के दौरान नन्हीं राजकुमारी रोने लगीं, लेकिन उसी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी क्यूट अदाएं और फैमिली सेलिब्रेशन.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2025 01:23 PM (IST)
Tags :Rahul Vaidya Disha Parmar
