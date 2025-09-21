दो साल की हुई राहुल वैद्य-दिशा परमार की बेटी, रोते-रोते काटा केक, देखें 10 क्यूट फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदो साल की हुई राहुल वैद्य-दिशा परमार की बेटी, रोते-रोते काटा केक, देखें 10 क्यूट फोटोज

Disha Parmar And Rahul Vaidya Daughter Birthday Pictures: हाल ही में राहुल वैद्य और दिशा परमार ने अपनी बेटी का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया. जिसकी तस्वीरें दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 01:23 PM (IST)
सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार ने हाल ही में अपनी लाडली बेटी दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर पूरे परिवार ने मिलकर छोटी परी का जन्मदिन मनाया. केक कटिंग के दौरान नन्हीं राजकुमारी रोने लगीं, लेकिन उसी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी क्यूट अदाएं और फैमिली सेलिब्रेशन.

1/10
हाल ही में दिशा और राहुल ने अपनी बेटी का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया.
2/10
जिसकी तस्वीरें दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
3/10
दिशा और राहुल की बेटी का नाम नव्या वैद्य है.
4/10
नव्या हाल ही में 20 सितंबर को 2 साल की हुई है.
5/10
दिशा और राहुल ने बेटी का बर्थडे फैमिली के साथ बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया.
6/10
नव्या ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी और दो चोटी बनाए थी. वो बहुत क्यूट लग रही थीं.
7/10
केक कटिंग के दौरान नव्या रोती नजर आई. लेकिन वो काफी क्यूट लग रही थी.
8/10
नव्या का बर्थडे केक भी देखने में काफी सुंदर लग रहा था.
9/10
दिशा और राहुल ने बेटी के साथ अलग-अलग पोज में फोटोज क्लिक करवाईं.
10/10
दिशा और राहुल की बेटी की बर्थडे की ये तस्वीरें सोशल मीडीया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 21 Sep 2025 01:23 PM (IST)
Embed widget