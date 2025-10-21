हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की प्रतिज्ञा की 10 तस्वीरें,इतने सालों में और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं सज्जन सिंह की बहू

टीवी की प्रतिज्ञा की 10 तस्वीरें,इतने सालों में और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं सज्जन सिंह की बहू

'मन की आवाज: प्रतिज्ञा'में लीड रोल में नजर आने वाली पूजा गौर एकदम बदल चुकी हैं. 15 सालों में एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. वो बेहद ही यंग और ग्लैमरस दिखाई देती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 04:08 PM (IST)
'मन की आवाज: प्रतिज्ञा'में लीड रोल में नजर आने वाली पूजा गौर एकदम बदल चुकी हैं. 15 सालों में एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. वो बेहद ही यंग और ग्लैमरस दिखाई देती हैं.

पूजा गौर अपने टीवी शो के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं. दरअसल, एक्टर राज सिंह अरोड़ा के संग पूजा काफी लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में थीं. लेकिन, बाद में ब्रेकअप हो गया.

1/10
पूजा गौर ने 'मन की आवाज: प्रतिज्ञा'में प्रतिज्ञा की भूमिका निभाकर घर-घर में एक अलग ही पहचान बनाई थी. आलम ये है कि आज भी उन्हें बहुत कम लोग ही होंगे जो रियल नेम से जानते होंगे.
पूजा गौर ने 'मन की आवाज: प्रतिज्ञा'में प्रतिज्ञा की भूमिका निभाकर घर-घर में एक अलग ही पहचान बनाई थी. आलम ये है कि आज भी उन्हें बहुत कम लोग ही होंगे जो रियल नेम से जानते होंगे.
2/10
15 साल बाद भी पूजा गौर बेहद ही हसीना दिखाई देती हैं. फैंस को उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी पसंद आ रहा है.
15 साल बाद भी पूजा गौर बेहद ही हसीना दिखाई देती हैं. फैंस को उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी पसंद आ रहा है.
3/10
पूजा गौर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमर और सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
पूजा गौर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमर और सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
4/10
पूजा गौर के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई देते हैं.
पूजा गौर के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई देते हैं.
5/10
पूजा गौर अब टीवी के किसी शो में नजर नहीं आती हैं. बल्कि, अब वो ओटीटी पर ज्यादा एक्टिव हैं और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में दिखाई देती हैं.
पूजा गौर अब टीवी के किसी शो में नजर नहीं आती हैं. बल्कि, अब वो ओटीटी पर ज्यादा एक्टिव हैं और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में दिखाई देती हैं.
6/10
हालांकि,पूजा के फैंस टीवी पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अभी उनके किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हुई है.
हालांकि,पूजा के फैंस टीवी पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अभी उनके किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हुई है.
7/10
पूजा गौर हर आउटफिट में काफी स्टनिंग लगती हैं. फिर वो वेस्टर्न हो या इंडियन.
पूजा गौर हर आउटफिट में काफी स्टनिंग लगती हैं. फिर वो वेस्टर्न हो या इंडियन.
8/10
पूजा गौर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं.
पूजा गौर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैंस को देती रहती हैं.
9/10
पूजा गौर को 2018 में केदारनाथ फिल्म में देखा गया था. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी.
पूजा गौर को 2018 में केदारनाथ फिल्म में देखा गया था. ये उनकी डेब्यू फिल्म थी.
10/10
पूजा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं.
पूजा अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Pooja Gor Pratigya

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
Sanae Takaichi Japan PM: एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget