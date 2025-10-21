एक्सप्लोरर
टीवी की प्रतिज्ञा की 10 तस्वीरें,इतने सालों में और भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं सज्जन सिंह की बहू
'मन की आवाज: प्रतिज्ञा'में लीड रोल में नजर आने वाली पूजा गौर एकदम बदल चुकी हैं. 15 सालों में एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. वो बेहद ही यंग और ग्लैमरस दिखाई देती हैं.
पूजा गौर अपने टीवी शो के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं. दरअसल, एक्टर राज सिंह अरोड़ा के संग पूजा काफी लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में थीं. लेकिन, बाद में ब्रेकअप हो गया.
Published at : 21 Oct 2025 04:08 PM (IST)
टेलीविजन
