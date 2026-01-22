हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेलीविजन'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात

'कभी जिंदगी में मैंने..' नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात

आकाशदीप सहगल पिछले काफी सालों से टीवी इंडस्ट्री से दूर थे. अब हाल ही में उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी के शो नागिन 7 से छोटे पर्दे पर कमबैक किया है. उन्हें फिर से टीवी पर देख फैंस काफी खुश हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Jan 2026 02:03 PM (IST)
आकाशदीप सहगल पिछले काफी सालों से टीवी इंडस्ट्री से दूर थे. अब हाल ही में उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी के शो नागिन 7 से छोटे पर्दे पर कमबैक किया है. उन्हें फिर से टीवी पर देख फैंस काफी खुश हैं.

आकाशदीप सहगल ने अब जब छोटे पर्दे पर वापसी कर दी है. तो हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कई खुलासा किए हैं.

आकाशदीप सहगल को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश की भूमिका में देखा गया था. फैंस ने उन्हे इस शो में काफी पसंद किया था. इसके अलावा वो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं.
आकाशदीप सहगल को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अंश की भूमिका में देखा गया था. फैंस ने उन्हे इस शो में काफी पसंद किया था. इसके अलावा वो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं.
अब हाल ही में आकाशदीप सहगल ने इंडिया फोरम को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने सलमान खान पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो एक भी ऑडिशन नहीं होने देते हैं.क्या से सब सच है.
अब हाल ही में आकाशदीप सहगल ने इंडिया फोरम को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने सलमान खान पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो एक भी ऑडिशन नहीं होने देते हैं.क्या से सब सच है.
Published at : 22 Jan 2026 02:03 PM (IST)
