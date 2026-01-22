अब हाल ही में आकाशदीप सहगल ने इंडिया फोरम को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने सलमान खान पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो एक भी ऑडिशन नहीं होने देते हैं.क्या से सब सच है.