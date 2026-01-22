आदित्य धर की धुरंधर जबरदस्त खबरों में बनी है. हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म धुरंधर 2 में विक्की कौशल कैमियो कर सकते हैं. वो धुरंधर 2 में फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के अपने रोल को ही निभाते हुए नजर आ सकते हैं. सोशल मीडिया और फैंस के बीच इस खबर ने जबरदस्त हलचल मचा दी लेकिन अब रिपोर्ट्स हैं कि ये खबरें बेसलेस हैं.

अफवाहों में नहीं सच्चाई

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, डायरेक्टर के करीबी सूत्रों ने इस खबर को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा, 'विक्की कौशल और ‘उरी’ का ‘धुरंधर 2’ से कोई लेना-देना नहीं है. हमें नहीं पता ये अफवाह कहां से आई. हम समझते हैं कि फैंस दूसरी फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं लेकिन इसे केवल फैन जैनरेटेड अफवाह और अनुमान के तौर पर ही लेना चाहिए.'

‘धुरंधर 2’ की स्टार कास्ट

आपको बता दें की फिल्म की कास्ट शानदार है. रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और उनके साथ आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म की कहानी जासूसी और थ्रिलर की थीम पर आधारित है जो लोगों को पूरी तरह स्क्रीन से बांधे रखने का वादा करती है. रणवीर सिंह इसमें इंडियन स्पाई बने हैं, जो पाकिस्तान के ल्यारी जाता है.





फिल्म की रिलीज और थीम

‘धुरंधर 2’ एक जासूसी-थ्रिलर फिल्म है और इसे 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म के निर्देशक और प्रोडक्शन टीम ने कहा है कि फिल्म की कहानी और इसके ट्विस्ट-टर्न्स लोगों को एक अलग अनुभव देंगे. पूरी फिल्म में इंटेंस एक्शन और रोमांच के साथ-साथ स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी.

विक्की कौशल और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’

वहीं विक्की कौशल की फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ सितंबर 2016 की वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी. विक्की ने मेजर विहान शेरगिल का किरदार निभाया था. फिल्म जनवरी 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट 42 करोड़ रुपये था. फिल्म ने दुनियाभर में 341 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में विक्की की एक्टिंग को खूब सराहा गया था.