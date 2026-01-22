मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?

देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22 वीं किस्त का इंतजार है. पिछली बार 19 नवंबर 2025 को 21 वीं किस्त के तौर पर किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे. इससे पहले 24 फरवरी 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19 वीं किस्त जारी की थी. वहीं अब 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि पैसा कब आएगा और कहीं उनका नाम लिस्ट से कट तो नहीं गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं पीएम किसान योजना की लिस्ट और अब कब आएगी सम्मान निधि की 22 वीं किस्त.

22वीं किस्त को लेकर क्यों जरूरी है स्टेटस चेक करना?

पीएम किसान योजना के तहत वेरिफिकेशन के दौरान सरकार को कई गड़बड़ियां मिली थी. इसी वजह से करीब 30 लाख लाभार्थियों की 20वीं किस्त रोकी गई थी. बाद में 21वीं किस्त में भी कई किसानों को भुगतान नहीं मिला, क्योंकि वे पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में 22वीं किस्त से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं.

मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान की लिस्ट?

मोबाइल से पीएम किसान योजना की लिस्ट चेक करने के लिए पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद Beneficiary List पर क्लिक करें.

अब राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें.

फिर Get Report पर क्लिक करते ही आपके गांव के सभी लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी.

पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे देखें?

अगर आप सिर्फ अपने खाते का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाकर Know Your Status पर क्लिक करें.

अब अपना Registration Number और Captcha Code डालें.

फिर Get OTP पर क्लिक करें और OTP भरें.

इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी, e-KYC स्टेटस और आखिरी किस्त कब आई थी, इसकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

हरा सिग्नल दिखे तो मिलेगी 22वीं किस्त

स्टेटस चेक करते समय अगर Land Seeding और e-KYC Status के सामने YES लिखा हो और हरे रंग में दिख रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी सही है और 22वीं किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा.

कब आ सकती है पीएम किसान की 22वीं किस्त?

रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना की किस्त आमतौर पर दिसंबर से मार्च के बीच आती है. 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 तक किसानों के खाते में ट्रांसफर हो सकती है. हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है.

