टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला

टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का बज गया बैंड, भारत के पड़ोसी देश ने बुरी तरह धो डाला

SL vs ENG ODI Highlights: श्रीलंका ने पहले वनडे मैच इंग्लैंड को 19 रनों से हरा दिया है. श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस ने नाबाद 93 रनों की पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Jan 2026 10:18 PM (IST)
Sri Lanka vs England 1st ODI Highlights: श्रीलंका ने पहले वनडे मैच इंग्लैंड को 19 रनों से हरा दिया है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाए थे. जवाब में 252 रनों पर ऑलआउट हो गई. जेमी ओवर्टन ने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी 34 रनों की तूफानी पारी इंग्लैंड की हार नहीं टाल पाई.

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था. मेजबान टीम के लिए कुसल मेंडिस ने नाबाद 93 रनों की पारी खेली. उनके अलावा जनिथ लियानागे ने 46 रनों का योगदान दिया. वहीं अंतिम ओवरों में दुनिथ वेल्लालागे ने 12 गेंद में 25 रनों की पारी खेल, श्रीलंका का स्कोर 271 तक पहुंचाने में मदद की.

इंग्लैंड का बज गया बैंड

272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई इंग्लैंड टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए. मगर जो रूट और बेन डकेट ने 117 रनों की पार्टनरशिप कर इंग्लैंड की जीत की उम्मीद बढ़ाई. मगर 15 रनों के अंतराल में रूट और डकेट दोनों अपना विकेट गंवा बैठे. रूट ने 61 और डकेट ने 61 रन बनाए.

एक समय इंग्लैंड ने केवल एक विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 36 रनों के भीतर उसने 5 विकेट खो दिए. रेहान अहमद के 27 रनों ने इंग्लैंड को मैच में वापस लाया. इसी बीच जेमी ओवर्टन का तूफान आया, जिन्होंने 17 गेंद में 34 रनों की पारी खेली. मगर अंत में इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 252 रनों पर पूरी टीम सिमट गई.

ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले इंग्लैंड टीम के लिए चिंता का विषय है. इंग्लैंड को हाल ही में एशेज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-4 की हार मिली थी. उसके बाद श्रीलंका ने भी पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को धो डाला है.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज भारत आकर मचाएंगे तबाही

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Jan 2026 10:08 PM (IST)
Cricket Live Score England Vs Sri Lanka Eng Vs Sl SL Vs ENG 1st ODI
