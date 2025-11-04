हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम

पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम

Noopur Alankar Ashram Life: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने शोबिज और लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर हिमालय में पीतांबर माता के रूप में रहना शुरू किया और अब सादगी और आस्था के साथ अपना जीवन जी रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Noopur Alankar Ashram Life: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने शोबिज और लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर हिमालय में पीतांबर माता के रूप में रहना शुरू किया और अब सादगी और आस्था के साथ अपना जीवन जी रही हैं.

टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने अपने आराम और ग्लैमरस लाइफ को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने हिमालय में साधु जीवन अपना लिया है और पीतांबर माता के रूप में रहने लगी है. अब वह अपनी जिंदगी को सादगी और भक्ति के साथ जी रही हैं. उनकी यह बदलती जिंदगी फैंस को काफी हैरान कर रही है.

नूपुर अलंकार सालों तक भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक रही है.
नूपुर अलंकार सालों तक भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक रही है.
नूपुर अलंकार का जन्म 25 नवंबर को जयपुर में हुआ था.
नूपुर अलंकार का जन्म 25 नवंबर को जयपुर में हुआ था.
नूपुर अलंकार के सबसे पापुलर शो की बात करें तो शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो, रेथ और दीया और बाती हम शामिल हैं.
नूपुर अलंकार के सबसे पापुलर शो की बात करें तो शक्तिमान, घर की लक्ष्मी बेटियां, अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो, रेथ और दीया और बाती हम शामिल हैं.
लेकिन 2022 में, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया.
लेकिन 2022 में, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया.
उन्होंने फॉर्मल रूप से संन्यास ले लिया, इंडस्ट्री से, मुंबई के अपने घर से, और उस जिंदगी से जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की थी, उन सब से दूरी बना ली.
उन्होंने फॉर्मल रूप से संन्यास ले लिया, इंडस्ट्री से, मुंबई के अपने घर से, और उस जिंदगी से जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की थी, उन सब से दूरी बना ली.
सुख-सुविधाओं को पीछे छोड़कर, नूपुर ने लगभग तीन साल तक पूरे भारत की यात्रा की—गुफाओं, घने जंगलों और दूरदराज के आश्रमों में रहीं.
सुख-सुविधाओं को पीछे छोड़कर, नूपुर ने लगभग तीन साल तक पूरे भारत की यात्रा की—गुफाओं, घने जंगलों और दूरदराज के आश्रमों में रहीं.
आज, वह चार-पांच जोड़ी कपड़ों और बहुत कम सामान के साथ गुजारा करती है.
आज, वह चार-पांच जोड़ी कपड़ों और बहुत कम सामान के साथ गुजारा करती है.
नूपुर की शादी टीवी एक्टर अलंकार श्रीवास्तव से हुई थी, और दोनों का रिश्ता 20 साल से ज्यादा चला.
नूपुर की शादी टीवी एक्टर अलंकार श्रीवास्तव से हुई थी, और दोनों का रिश्ता 20 साल से ज्यादा चला.
अब पीताम्बरा मां के नाम से जानी जाने वाली, वह अपना पूरा दिन उन लोगों का मार्गदर्शन करने में बिताती हैं जो उन्हें खोजते हैं.
अब पीताम्बरा मां के नाम से जानी जाने वाली, वह अपना पूरा दिन उन लोगों का मार्गदर्शन करने में बिताती हैं जो उन्हें खोजते हैं.
Published at : 04 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Embed widget