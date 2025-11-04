पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम

उन्होंने फॉर्मल रूप से संन्यास ले लिया, इंडस्ट्री से, मुंबई के अपने घर से, और उस जिंदगी से जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की थी, उन सब से दूरी बना ली.