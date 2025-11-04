एक्सप्लोरर
पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम
Noopur Alankar Ashram Life: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने शोबिज और लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़कर हिमालय में पीतांबर माता के रूप में रहना शुरू किया और अब सादगी और आस्था के साथ अपना जीवन जी रही हैं.
टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने अपने आराम और ग्लैमरस लाइफ को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने हिमालय में साधु जीवन अपना लिया है और पीतांबर माता के रूप में रहने लगी है. अब वह अपनी जिंदगी को सादगी और भक्ति के साथ जी रही हैं. उनकी यह बदलती जिंदगी फैंस को काफी हैरान कर रही है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 04 Nov 2025 02:44 PM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
पॉपुलर एक्ट्रेस नूपुर अलंकार टीवी से दूर गुफाओं और आश्रम में बिता रही जिंदगी, बदल लिया नाम
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion