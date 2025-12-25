एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पार्टी में सबकी नजरें खींच लेंगे क्रिस्टल डिसूजा के ये स्टनिंग लुक्स, जरूर करें ट्राई
Krystle Dsouza New Year Patry Look: क्रिस्टल डिसूजा बेहद ही ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं. उनके हर एक अंदाज ओर फैंस फिदा हो जाते हैं. ऐसे में न्यू ईयर पार्टी के लिए आप एक्ट्रेस के लुक्स ट्राई कर सकती हैं.
टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोरी रहीं हैं. उन्होंने हाल में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर के गाने शरारत शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां फैंस उनके दीवाने हो गए. वहीं इसके अलावा एक्ट्रेस अपने शानदार लुक्स से भी फैंस को घायल कर देती हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. अगर आप इस न्यू ईयर पार्टी में शाइन करना चाहती है, तो एक्ट्रेस के ये लुक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होंगे.
