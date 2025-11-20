एक्सप्लोरर
इस हसीना ने झेला 3 बार मिसकैरेज का दर्द,खूब सुने ताने, 12 साल बाद बनी मां, अब छलका दर्द
बालिका वधू में गहना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नेहा मर्दा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है.
नेहा मर्दा पिछले काफी सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. रिपोर्ट के अनुसार अब नेहा कमबैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
Published at : 20 Nov 2025 04:01 PM (IST)
'ये रिश्ता...' की चिक्की जल्द बनेगी मोदी परिवार की बहू, सगाई के बंधन में बंधी एक्ट्रेस
