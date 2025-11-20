हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस हसीना ने झेला 3 बार मिसकैरेज का दर्द,खूब सुने ताने, 12 साल बाद बनी मां, अब छलका दर्द

इस हसीना ने झेला 3 बार मिसकैरेज का दर्द,खूब सुने ताने, 12 साल बाद बनी मां, अब छलका दर्द

बालिका वधू में गहना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नेहा मर्दा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 04:03 PM (IST)
बालिका वधू में गहना की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली नेहा मर्दा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. आज वो जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने कड़ी मेहनत की है.

नेहा मर्दा पिछले काफी सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. रिपोर्ट के अनुसार अब नेहा कमबैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

नेहा मर्दा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान आने वाली परेशानियों का जिक्र एक बार भी नहीं किया है. लेकिन, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलकर बात की.
नेहा मर्दा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान आने वाली परेशानियों का जिक्र एक बार भी नहीं किया है. लेकिन, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलकर बात की.
जोश टॉक प्लेटफॉर्म पर नेहा ने मां बनने की जर्नी पर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि सब उन्हें कहते थे कि अब बहुत हो गया काम, फैमिली के बारे में भी कुछ सोचो.
जोश टॉक प्लेटफॉर्म पर नेहा ने मां बनने की जर्नी पर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि सब उन्हें कहते थे कि अब बहुत हो गया काम, फैमिली के बारे में भी कुछ सोचो.
नेहा ने कहा कि कब करोगी ये एक पेटेंट लाइन हुआ करता था. किसी पार्टी में जाती थी तो आंटी कहती कब तक अकेली आती रहोगी.
नेहा ने कहा कि कब करोगी ये एक पेटेंट लाइन हुआ करता था. किसी पार्टी में जाती थी तो आंटी कहती कब तक अकेली आती रहोगी.
नेहा ने कहा कि मुझे लगता था कि आयुष तो आए हैं. फिर समझ में आया कि आयुष की बात नहीं हो रही. सब पीठ-पीछे यही बात करते थे कि नेहा से बोलो अब कर ले. वक्त हाथ से निकला जा रहा है.
नेहा ने कहा कि मुझे लगता था कि आयुष तो आए हैं. फिर समझ में आया कि आयुष की बात नहीं हो रही. सब पीठ-पीछे यही बात करते थे कि नेहा से बोलो अब कर ले. वक्त हाथ से निकला जा रहा है.
नेहा ने बताया कि उन्हें कहा जाता था ये काम वाम होता रहेगा. अब बच्चा कर लो. बहुत ज्यादा करियर ऑरिएंटेड है मैंने तो ये सब सुना है.
नेहा ने बताया कि उन्हें कहा जाता था ये काम वाम होता रहेगा. अब बच्चा कर लो. बहुत ज्यादा करियर ऑरिएंटेड है मैंने तो ये सब सुना है.
मैंने इन 12 सालों में किसी को नहीं बोला कि किस चीज से गुजरी हूं, क्योंकि किसी की दया नहीं लेना चाहती थी. मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तीन बार मिसकैरेज से गुजर चुकी हूं.
मैंने इन 12 सालों में किसी को नहीं बोला कि किस चीज से गुजरी हूं, क्योंकि किसी की दया नहीं लेना चाहती थी. मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तीन बार मिसकैरेज से गुजर चुकी हूं.
मैंने शादी के 3 साल,6 साल और 9 साल पर मिसकैरेज झेला है. 12वें साल में मां बनी. मैं 20s में नहीं थी 34 की हो चुकी थी. प्रेग्नेंसी काफी नाजुक थी, ऐसे में लोग काफी ध्यान रखते थे.
मैंने शादी के 3 साल,6 साल और 9 साल पर मिसकैरेज झेला है. 12वें साल में मां बनी. मैं 20s में नहीं थी 34 की हो चुकी थी. प्रेग्नेंसी काफी नाजुक थी, ऐसे में लोग काफी ध्यान रखते थे.
Published at : 20 Nov 2025 04:01 PM (IST)
Neha Marda

टेलीविजन फोटो गैलरी

