एक्सप्लोरर
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
विंटर्स में चाहिए स्टाइलिश लुक? बिग बॉस 19 की इस हसीना से ले इंस्पिरेशन
Nagma Mirajkar Winter Outfit: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नगमा मीराजकर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. अगर आप विंटर्स में कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती है तो इन हसीना से ले सकती हैं इंस्पिरेशन.
नगमा मीराजकर एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर भी उनकी तगड़ी फॉम फॉलोइंग है. हाल में नगमा बिग बॉस 19 में भी नजर आई थी, जिससे उनकी काफी पहचान बढ़ चुकी है. बता दें कि सोशल मीडिया ओर नगमा अक्सर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. चाहे विंटर हो या समर उनका हर एक आउटफिट सीजन के लिए परफेक्ट होता है. इसी बीच आइए देखते है उनके कुछ स्टाइलिश विंटर लुक्स.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 12 Nov 2025 07:43 PM (IST)
Tags :Bigg Boss Nagma Mirajkar
टेलीविजन
7 Photos
कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की 'दीप्ति', ग्लैमर में बबीता जी से है चार कदम आगे
टेलीविजन
7 Photos
इन टीवी एक्ट्रेसेस को इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा किया जाता है फॉलो, नंबर-1 पर है ये हसीना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion