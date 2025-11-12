हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विंटर्स में चाहिए स्टाइलिश लुक? बिग बॉस 19 की इस हसीना से ले इंस्पिरेशन

विंटर्स में चाहिए स्टाइलिश लुक? बिग बॉस 19 की इस हसीना से ले इंस्पिरेशन

Nagma Mirajkar Winter Outfit: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नगमा मीराजकर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. अगर आप विंटर्स में कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती है तो इन हसीना से ले सकती हैं इंस्पिरेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 07:43 PM (IST)
Nagma Mirajkar Winter Outfit: बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट नगमा मीराजकर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहतीं हैं. अगर आप विंटर्स में कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती है तो इन हसीना से ले सकती हैं इंस्पिरेशन.

नगमा मीराजकर एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर भी उनकी तगड़ी फॉम फॉलोइंग है. हाल में नगमा बिग बॉस 19 में भी नजर आई थी, जिससे उनकी काफी पहचान बढ़ चुकी है. बता दें कि सोशल मीडिया ओर नगमा अक्सर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. चाहे विंटर हो या समर उनका हर एक आउटफिट सीजन के लिए परफेक्ट होता है. इसी बीच आइए देखते है उनके कुछ स्टाइलिश विंटर लुक्स.

1/10
नगमा का ये लुक विंटर सीजन के लिए एकदम बेस्ट चॉइस है. उन्होंने ब्लैक जींस और हाइनेक के साथ लॉन्ग कोट कैरी किया है. साथ ही व्हाइट बूट्स के साथ लुक को और भी क्लासी बनाया.
नगमा का ये लुक विंटर सीजन के लिए एकदम बेस्ट चॉइस है. उन्होंने ब्लैक जींस और हाइनेक के साथ लॉन्ग कोट कैरी किया है. साथ ही व्हाइट बूट्स के साथ लुक को और भी क्लासी बनाया.
2/10
विंटर्स के लिए नगमा का ये लुक भी कॉपी किया जा सकता है. पैंट और हाइनेक के साथ उन्होंने लॉन्ग कोट कैरी किया है.
विंटर्स के लिए नगमा का ये लुक भी कॉपी किया जा सकता है. पैंट और हाइनेक के साथ उन्होंने लॉन्ग कोट कैरी किया है.
3/10
नगमा का ये लुक विंटर के लिए परफेक्ट है. डेनिम और हाइनेक एक साथ उन्होंने लॉन्ग कोट कैरी किया. साथ भी बूट्स पहनकर अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
नगमा का ये लुक विंटर के लिए परफेक्ट है. डेनिम और हाइनेक एक साथ उन्होंने लॉन्ग कोट कैरी किया. साथ भी बूट्स पहनकर अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया.
4/10
नगमा के इस लुक को कॉपी करके आप ग्लैमरस दिख सकती हैं. उन्होंने ब्राउन पैंट के साथ क्रॉप फैदर जैकेट पहनी है. जिसमें वो काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
नगमा के इस लुक को कॉपी करके आप ग्लैमरस दिख सकती हैं. उन्होंने ब्राउन पैंट के साथ क्रॉप फैदर जैकेट पहनी है. जिसमें वो काफी स्टनिंग दिख रही हैं.
5/10
इसमें नगमा ने डेनिम के साथ लॉन्ग ब्लेजर पहना साथ ही बूट्स कैरी किए. उनके इस लुक को भी कॉपी करके आप स्टाइलिश दिख सकती है.
इसमें नगमा ने डेनिम के साथ लॉन्ग ब्लेजर पहना साथ ही बूट्स कैरी किए. उनके इस लुक को भी कॉपी करके आप स्टाइलिश दिख सकती है.
6/10
नगमा का ये लुक काफी क्लासी है. ब्राउन पैंट्स और हाइनेक के साथ उन्होंने लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश दिख रहा है.
नगमा का ये लुक काफी क्लासी है. ब्राउन पैंट्स और हाइनेक के साथ उन्होंने लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है, जिससे उनका लुक और भी स्टाइलिश दिख रहा है.
7/10
नगमा के ये ट्रेंडी लुक भी आप विंटर के लिए ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने पर्पल पेंट और व्हाइट हाइनेक पहना है जिसके साथ फैदर जैकेट कैरी किया है.
नगमा के ये ट्रेंडी लुक भी आप विंटर के लिए ट्राई कर सकती हैं. उन्होंने पर्पल पेंट और व्हाइट हाइनेक पहना है जिसके साथ फैदर जैकेट कैरी किया है.
8/10
विंटर में इस लुक को भी रिक्रिएट किया जा सकता है. नगमा ने इसमें ब्लैक पैंट और मैचिंग हाइनेक पहना है साथ ही लुक को और अभी क्लासी और स्टाइलिश बनाने के लिए मैरीन ब्लेजर कैरी किया है.
विंटर में इस लुक को भी रिक्रिएट किया जा सकता है. नगमा ने इसमें ब्लैक पैंट और मैचिंग हाइनेक पहना है साथ ही लुक को और अभी क्लासी और स्टाइलिश बनाने के लिए मैरीन ब्लेजर कैरी किया है.
9/10
हसीना का ये लुक विंटर के लिए बेस्ट चॉइस है. उन्होंने डेनिम के साथ फैदर वाला लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है. इसे ट्राई करके आप स्टाइलिश दिख सकती हैं.
हसीना का ये लुक विंटर के लिए बेस्ट चॉइस है. उन्होंने डेनिम के साथ फैदर वाला लॉन्ग ब्लेजर कैरी किया है. इसे ट्राई करके आप स्टाइलिश दिख सकती हैं.
10/10
इस फोटो में नगमा ने डेनिम और हाइनेक के साथ कोट कैरी और साथ ही व्हाइट शूज पेयर किए. विंटर के लिए हसीना के इस लुक भी ट्राई किया जा सकता है.
इस फोटो में नगमा ने डेनिम और हाइनेक के साथ कोट कैरी और साथ ही व्हाइट शूज पेयर किए. विंटर के लिए हसीना के इस लुक भी ट्राई किया जा सकता है.
Published at : 12 Nov 2025 07:43 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Nagma Mirajkar

Embed widget