एक्सप्लोरर
सुरभि चांदना जीती हैं महारानी जैसी जिंदगी, करोड़ों के आलीशान घर की हैं मालकिन, देखें Inside Photos
सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत तारक मेहता का उल्टा चश्मा से की थी. इस शो में एक्ट्रेस का छोटा सा ही रोल था. लेकिन, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
सुरभि चंदना ने वैसे तो अपने करियर में कई शोज किए हैं. लेकिन, उन्हें पहचान मिली स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में अनिका की भूमिका निभाकर.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 14 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Tags :Surbhi Chandna
टेलीविजन
9 Photos
करोड़ों के आलीशान घर की मालकिन हैं सुरभि चंदना, जीती हैं लग्जरी लाइफ, देखें Inside Photo
टेलीविजन
10 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
कहां गायब हैं वीर की अरदास वीरा फेम दिगांगना सूर्यवंशी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' की प्रार्थना हैं हद से ज्यादा ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देखें ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
करोड़ों के आलीशान घर की मालकिन हैं सुरभि चंदना, जीती हैं लग्जरी लाइफ, देखें Inside Photo
टेलीविजन
10 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की मिताली रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, देखें 10 तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion