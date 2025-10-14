हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुरभि चांदना जीती हैं महारानी जैसी जिंदगी, करोड़ों के आलीशान घर की हैं मालकिन, देखें Inside Photos

सुरभि चांदना जीती हैं महारानी जैसी जिंदगी, करोड़ों के आलीशान घर की हैं मालकिन, देखें Inside Photos

सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत तारक मेहता का उल्टा चश्मा से की थी. इस शो में एक्ट्रेस का छोटा सा ही रोल था. लेकिन, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 04:53 PM (IST)
सुरभि चंदना ने अपने करियर की शुरुआत तारक मेहता का उल्टा चश्मा से की थी. इस शो में एक्ट्रेस का छोटा सा ही रोल था. लेकिन, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

सुरभि चंदना ने वैसे तो अपने करियर में कई शोज किए हैं. लेकिन, उन्हें पहचान मिली स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में अनिका की भूमिका निभाकर.

सुरभि चंदना रियल लाइफ में एकदम महारानी जैसी जिंदगी जीती हैं. उन्होंने अपनी शादी से पहले मुंबई में 1 बीएचके फ्लैट खरीदा था.
सुरभि चंदना रियल लाइफ में एकदम महारानी जैसी जिंदगी जीती हैं. उन्होंने अपनी शादी से पहले मुंबई में 1 बीएचके फ्लैट खरीदा था.
सुरभि ने अपने इस घर को बिल्कुल फाइव स्टार होटल की तरह सजाया है. एक-एक चीज का उन्होंने खास ख्याल रखा है.
सुरभि ने अपने इस घर को बिल्कुल फाइव स्टार होटल की तरह सजाया है. एक-एक चीज का उन्होंने खास ख्याल रखा है.
सुरभि चंदना पढ़ने-लिखने की बेहद शौकीन हैं. ऐसे में उन्होंने बुक शेल्फ को भी खास अंदाज में डिजाइन करवाया है.
सुरभि चंदना पढ़ने-लिखने की बेहद शौकीन हैं. ऐसे में उन्होंने बुक शेल्फ को भी खास अंदाज में डिजाइन करवाया है.
सुरभि के घर में एक छोटा और क्यूट सा मंदिर भी हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि वो आज जो भी हैं इन्हीं भगवान के बदौलत हैं.
सुरभि के घर में एक छोटा और क्यूट सा मंदिर भी हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि वो आज जो भी हैं इन्हीं भगवान के बदौलत हैं.
सुरभि ने अपने घर को यूनिक चीजों से डिजाइन किया है. एक्ट्रेस को शांति बहुत पसंद है ऐसे में उन्होंने अपने बेडरूम का रंग बेज औऱ ग्रीन रखा है.
सुरभि ने अपने घर को यूनिक चीजों से डिजाइन किया है. एक्ट्रेस को शांति बहुत पसंद है ऐसे में उन्होंने अपने बेडरूम का रंग बेज औऱ ग्रीन रखा है.
लिविंग रूम को सुरभि ने मॉडर्न टच दिया है. जहां, वो आराम से बैठकर टीवी बींच वॉच करती हैं.
लिविंग रूम को सुरभि ने मॉडर्न टच दिया है. जहां, वो आराम से बैठकर टीवी बींच वॉच करती हैं.
सुरभि चंदना ने अपने किचन को काफी सिंपल रखा है. लेकिन, देखने में काफी क्लासी है.
सुरभि चंदना ने अपने किचन को काफी सिंपल रखा है. लेकिन, देखने में काफी क्लासी है.
सुरभि चंदना ने अपने बेडरूम के वॉल पर बेहद ही खास वॉलपेपर लगा रखा है.
सुरभि चंदना ने अपने बेडरूम के वॉल पर बेहद ही खास वॉलपेपर लगा रखा है.
सुरभि के बेडरूम में एक कपबोर्ड भी है, जिस पर जूट का वर्क है. एक्ट्रेस के घर में जूट वर्क काफी देखने को मिलेगा. सुरभि का ये घर करोड़ों का है. हालांकि, वास्तविक प्राइज क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है.
सुरभि के बेडरूम में एक कपबोर्ड भी है, जिस पर जूट का वर्क है. एक्ट्रेस के घर में जूट वर्क काफी देखने को मिलेगा. सुरभि का ये घर करोड़ों का है. हालांकि, वास्तविक प्राइज क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है.
Published at : 14 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Surbhi Chandna

Photo Gallery

