मोबाइल पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं न्याय सेतु ऐप, घर बैठे फ्री में मिलती है कानूनी सलाह

Nyay Setu App:भारत सरकार ने नए साल की शुरुआत एक ऐसे डिजिटल कदम के साथ की है. जो आम लोगों की रोजमर्रा की कानूनी परेशानियों को काफी हद तक आसान बना सकता है. 1 जनवरी 2026 को विधि और न्याय मंत्रालय ने न्याय सेतु चैटबॉट लॉन्च किया है. इसका मकसद है कि नागरिकों को घर बैठे, मोबाइल पर और पूरी तरह मुफ्त शुरुआती कानूनी जानकारी मिल सके.

अक्सर लोग छोटे कानूनी मामलों में भी डर, कंफ्यूजन या खर्च की वजह से सही सलाह नहीं ले पाते. इसी गैप को भरने के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. अब संपत्ति विवाद हो, घरेलू हिंसा से जुड़ा सवाल हो या तलाक से जुड़ी प्रोसेस समझनी हो. न्याय सेतु लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करेगा. जान लें कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

मोबाइल पर कैसे डाउनलोड करें न्याय सेतु?

कानूनी मदद पाने के लिए किसी ऐप स्टोर में लंबा सर्च करने की जरूरत नहीं है. न्याय सेतु को सीधे व्हाट्सऐप के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है. नागरिक अपने मोबाइल में सेव किए गए नंबर 7217711814 पर “Hi” या कोई भी मैसेज भेजकर शुरुआत कर सकते हैं. इसके बाद चैटबॉट पहचान वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी कराएगा और कुछ बेसिक सवाल पूछेगा.

यह भी पढ़ें: Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल

जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है. यूजर तुरंत प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता है. इसके बाद आप अपनी प्राॅब्लम चुन सकते हैं. चाहे वह सिविल मामला हो, क्रिमिनल केस से जुड़ी जानकारी हो, फैमिली डिस्प्यूट हो या कॉर्पोरेट लॉ से जुड़ा सवाल. पूरी बातचीत आसान भाषा में होती है जिससे कानून की मुश्किल बातें भी आम आदमी समझ सके. यह सर्विस चौबीसों घंटे उपलब्ध है और इसके लिए किसी दफ्तर जाने या फीस देने की जरूरत नहीं है.

कैसे काम करेगा न्याय सेतु?

न्याय सेतु का मकसद अदालत जाने से पहले लोगों को उनके अधिकारों और ऑप्शन की सही जानकारी देना है. यह प्लेटफॉर्म सीधा कानूनी फैसला नहीं सुनाता. बल्कि आपकी समस्या को समझकर जरूरी कानून, प्रक्रियाएं और अगला सही कदम बताता है. अगर मामला ज्यादा गंभीर होता है. तो यह आपको टेली लॉ, न्याय बंधु और लीगल सर्विस अथॉरिटी जैसे सरकारी लीगल नेटवर्क से जोड़ सकता है.

यह भी पढ़ें:बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, बस फोन में डायल करना होगा ये नंबर

इससे जरूरत पड़ने पर पैनल वकीलों या कानूनी संस्थाओं तक पहुंच आसान हो जाती है. सरकार ने साफ किया है कि घरेलू हिंसा, तलाक, भरण पोषण, कस्टडी और संपत्ति विवाद जैसे मामलों में यह चैटबॉट शुरुआती गाइडेंस देगा. इसका फायदा यह है कि लोग बिना दबाव के पहले पूरी जानकारी ले सकेंगे. फिर तय कर पाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है.

यह भी पढ़ें:गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये