Shark Tank India 5: शो के शुरू होते ही आपस में इस वजह से भिड़े अमन गुप्ता और कुणाल बहल, देखें प्रोमो
Shark Tank India 5 Latest Promo: 'शार्क टैंक इंडिया सीजन 5' की शुरुआत तनाव के साथ हुई, जब एक डेजर्ट ब्रांड को लेकर अमन गुप्ता और कुणाल बहल में बहस होने लगी.
'शार्क टैंक इंडिया का प्रीमियर 5' जनवरी को हो चुका है. लेटेस्ट प्रोमो को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सीजन शांत तरीके से तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है. शार्क्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और तर्क में जरा सी भी कमी को नजरअंदाज करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं.
लेटेस्ट प्रोमो में एक डेजर्ट ब्रांड को पेश किया गया,जिसकी स्थापना राहुल वोहरा, अनन्या अग्रवाल, वीर पिंटो और अमय ठक्कर ने की है. संस्थापक अपने क्रोइसां-वॉफल हाइब्रिड को पूरे आत्मविश्वास के संग पेश करते हैं, लेकिन अमन गुप्ता पूरी तरह से एग्री नजर नहीं आते.
कुणाल बहल ने उठाया सवाल
डेजर्ट को टेस्ट करने के बाद अमन ने कहा कि इसका स्वाद एक सामान्य वॉफल जैसा ही है और सवाल उठाया कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे अलग बनाता है. कुणाल बहल ने भी इसी बात को दोहराया और 'द बेल्जियन वॉफल कंपनी' के दबदबे के बारे में बात करते हुए बताया कि इस सेगमेंट में पहले से ही कितना कॉम्पिटिशन है.
उन्होंने कहा,'आपने देखा ही होगा कि द बेल्जियन वॉफल कंपनी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है.'ये मामला और मजेदार तब हो गया जब राहुल ने सहजता के साथ कहा कि उनका पहला आउटलेट 'द बेल्जियन वॉफल कंपनी स्टोर' के ठीक सामने खुलेगा. राहुल के इस बात की नमिता थापर ने सराहना और अमन ने इसे स्टार्ट बताया.
वहीं, कुणाल इस बात से सहमत नहीं दिखे. उन्होंने इसके लॉजिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी चेन कंपनियों के पास पहले से ही मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं और जरूरत पड़ने पर वो आसानी से ऐसा ही कोई उत्पाद लॉन्च कर सकती है. जब संस्थापक बताते हैं कि वो अपने डेजर्ट को 267 रुपये में बेचेंगे तो कुणा और गहराई से सवाल पूछने लगते हैं और साफतौर पर कह देते हैं कि इस सीजन में सिर्फ अच्छे नंबर ही डील पक्की करने के लिए काफी नहीं होंगे.
