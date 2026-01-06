हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाजामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ

जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ

Jamia School Admissions: जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा 11 तक स्कूल प्रवेश की तारीखें घोषित कर दी हैं. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) से जुड़े स्कूलों में पढ़ाई का सपना देखने वाले अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जामिया प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों में प्रवेश की पूरी समय-सारिणी जारी कर दी है. इस बार भी नर्सरी से लेकर कक्षा 11 तक के लिए अलग-अलग तारीखों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जामिया के स्कूल अपनी बेहतर पढ़ाई, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल के लिए देशभर में जाने जाते हैं, इसलिए हर साल यहां दाखिले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं.

सबसे पहले बात करें नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिले की. जामिया मिलिया इस्लामिया के मुताबिक, इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 27 जनवरी 2026 तक चलेगी. जिन अभिभावकों के बच्चे नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, वे जामिया की आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस स्तर के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है.

नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिले मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) में किए जाएंगे. जामिया प्रशासन ने साफ किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का आवेदन मान्य नहीं होगा. इसलिए अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

इन क्लासों के लिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया?

इसके बाद बात आती है कक्षा 6 से कक्षा 11 तक के दाखिलों की. जामिया स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 11 के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इन कक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है. इस दौरान छात्र अपनी योग्यता और पिछली कक्षा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. जामिया के स्कूलों में मिडिल और सीनियर क्लास की पढ़ाई को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खास रुचि रहती है.

कक्षा 11 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग रखी गई है. जिन छात्रों को विज्ञान, कला या वाणिज्य वर्ग में कक्षा 11 में दाखिला लेना है, वे 20 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. कक्षा 11 के दाखिले जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) में होंगे. इस कक्षा के लिए भी आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है.

यह भी पढ़ें - इस राज्य में निकली सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर वैकेंसी, भरे जाएंगे 100 से ज्यादा पद; देखें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Education JMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल
Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget