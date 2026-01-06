जामिया के स्कूलों में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन आवेदन से लेकर फीस तक; जानें सब कुछ

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) से जुड़े स्कूलों में पढ़ाई का सपना देखने वाले अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जामिया प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों में प्रवेश की पूरी समय-सारिणी जारी कर दी है. इस बार भी नर्सरी से लेकर कक्षा 11 तक के लिए अलग-अलग तारीखों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जामिया के स्कूल अपनी बेहतर पढ़ाई, अनुशासन और शैक्षणिक माहौल के लिए देशभर में जाने जाते हैं, इसलिए हर साल यहां दाखिले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं.

सबसे पहले बात करें नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिले की. जामिया मिलिया इस्लामिया के मुताबिक, इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 27 जनवरी 2026 तक चलेगी. जिन अभिभावकों के बच्चे नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, वे जामिया की आधिकारिक वेबसाइट jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस स्तर के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है.

नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिले मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) में किए जाएंगे. जामिया प्रशासन ने साफ किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का आवेदन मान्य नहीं होगा. इसलिए अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

इन क्लासों के लिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया?

इसके बाद बात आती है कक्षा 6 से कक्षा 11 तक के दाखिलों की. जामिया स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 11 के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इन कक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है. इस दौरान छात्र अपनी योग्यता और पिछली कक्षा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. जामिया के स्कूलों में मिडिल और सीनियर क्लास की पढ़ाई को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खास रुचि रहती है.

कक्षा 11 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग रखी गई है. जिन छात्रों को विज्ञान, कला या वाणिज्य वर्ग में कक्षा 11 में दाखिला लेना है, वे 20 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. कक्षा 11 के दाखिले जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सेल्फ फाइनेंस) में होंगे. इस कक्षा के लिए भी आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है.

