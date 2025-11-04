एक्सप्लोरर
प्रियंका चाहर चौधरी के पास कभी किराया देने के लिए नहीं थे पैसे, इंडस्ट्री से बनाना चाहती थीं दूरी, अब 'नागिन' बन छोटे पर्दे पर करेंगी राज
'नागिन 7' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी इस बार इच्छाधारी नागिन के रोल में नजर आने वाली हैं और उनके लुक से पर्दा हट गया है.
प्रियंका चाहर चौधरी को एकता कपूर ने अपनी नई नागिन के तौर पर चुका है.एक्ट्रेस का लुक कैसा होगा उसका भी खुलासा हो गया है.प्रियंका को नागिन के लुक में देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.
Published at : 04 Nov 2025 04:43 PM (IST)
