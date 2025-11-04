हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रियंका चाहर चौधरी के पास कभी किराया देने के लिए नहीं थे पैसे, इंडस्ट्री से बनाना चाहती थीं दूरी, अब 'नागिन' बन छोटे पर्दे पर करेंगी राज

'नागिन 7' का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. शो में प्रियंका चाहर चौधरी इस बार इच्छाधारी नागिन के रोल में नजर आने वाली हैं और उनके लुक से पर्दा हट गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 04:48 PM (IST)
प्रियंका चाहर चौधरी को एकता कपूर ने अपनी नई नागिन के तौर पर चुका है.एक्ट्रेस का लुक कैसा होगा उसका भी खुलासा हो गया है.प्रियंका को नागिन के लुक में देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

एक वक्त ऐसा था जब प्रियंका चाहर चौधरी शोबिज छोड़ना चाहती थीं. उस दौरान वो मुंबई में रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं.अब उनकी गिनती टीवी की टॉप एक्ट्रेस में होती है.
प्रियंका ने 2019 में गठबंधन में सेजल की भूमिका निभाकर इंडस्ट्री में कदम रखा था.एक्ट्रेस मॉडलिंग से लेकर इवेंट होस्टिंग तक में काम कर चुके हैं. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है.
प्रियंका को पहला बड़ा ब्रेक उड़ारियां शो से मिला.इस शो से वो रातोरात स्टार बन गईं. उसके बाद वो टीवी की ट्रेडिंग एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं. तेजो संधू के रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया.
उसके बाद प्रियंका को बिग बॉस 16 में देखा गया. बेशक वो इस शो की विनर ना रही हों लेकिन बिग बॉस ने उनके करियर को बुलंदियों तक पहुंचाया.
प्रियंका चाहर चौधरी 6 भाई बहन हैं. वो अपने छोटे भाई-बहनों की जिम्मेदारी उठाती हैं. घर का खर्चा चलाती हैं, वो आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं.
प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि करियर के शुरुआती दौर में उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे.
ऐसे में प्रियंका पीजी में किसी और लड़की के साथ रहा करती थीं. उन्हें पता नहीं था कि मायानगरी में काम के लिए कैसे अप्रोच करें.एक्ट्रेस को अपनी रूममेट की वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचने का मौका मिला.
उन्होंने स्ट्रगल के दौरान कई बार रिजेक्शन का सामने किया.एक वक्त ऐसा भी था जब प्रियंका ने एक्टिंग करियर छोड़ घर वापस जाने का मन बना लिया था. तभी उन्हें उड़ारियां का ऑफर मिल गया.
Published at : 04 Nov 2025 04:43 PM (IST)
Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7

