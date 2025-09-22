एक्सप्लोरर
'नागिन' की बानी की 10 तस्वीरें, सिजलिंग लुक से कोहराम मचाती है विरांशु की 'स्वीटहार्ट'
नागिन 5 में बानी की भूमिका निभाकर सुरभि चंदना ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. शो में उनकी और शरद मल्होत्रा की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया. आलम ये था कि दर्शक इन्हें रियल लाइफ कपल मानने लगे थे.
नागिन 5 में सुरभि चंदना को एक से बढ़कर एक साड़ी पहनते हुए देखा गया था, जिसमें काफी खूबसूरत लगती थीं. लेकिन, रियल लाइफ में वेस्टर्न आउटफिट पहन वो कहर बरपाती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:53 PM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti Naagin
