हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'नागिन' की बानी की 10 तस्वीरें, सिजलिंग लुक से कोहराम मचाती है विरांशु की 'स्वीटहार्ट'

'नागिन' की बानी की 10 तस्वीरें, सिजलिंग लुक से कोहराम मचाती है विरांशु की 'स्वीटहार्ट'

नागिन 5 में बानी की भूमिका निभाकर सुरभि चंदना ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. शो में उनकी और शरद मल्होत्रा की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया. आलम ये था कि दर्शक इन्हें रियल लाइफ कपल मानने लगे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 09:53 PM (IST)
नागिन 5 में सुरभि चंदना को एक से बढ़कर एक साड़ी पहनते हुए देखा गया था, जिसमें काफी खूबसूरत लगती थीं. लेकिन, रियल लाइफ में वेस्टर्न आउटफिट पहन वो कहर बरपाती हैं.

1/11
सुरभि चंदना छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वो जिस भी कैरेक्टर को प्ले करती हैं उसमें पूरी तरह से ढल जाती हैं.
2/11
सुरभि चंदना ने वैसे तो अपने करियर में कई टीवी शोज किए. लेकिन, उन्हें सबसे पहले पॉपुलैरिटी मिली स्टार प्लस के शो इश्कबाज के जरिए.
3/11
इश्कबाज में सुरभि को अनिका के कैरेक्टर में खूब पसंद किया गया. लोग तो उन्हें रियल लाइफ में भी इसी नाम से बुलाने लगे थे.
4/11
इश्कबाज में सुरभि ने कमाल की एक्टिंग की थी. इसके साथ ही वो जो पंच लाइन बोला करती थीं वो दर्शक को काफी पसंद आया करता था.
5/11
उस शो में सुरभि ने एक मिडिल क्लास लड़की की भूमिका निभाई थी, जिसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन शिवाय सिंह ओबेरॉय से हो जाती है.
6/11
उसके बाद सुरभि को एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन 5 में भी खूब पसंद किया गया. इस शो में बानी के कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी निभाया.
7/11
शो में सुरभि और शरद मल्होत्रा पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखे थे. इनकी जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि ये सीजन काफी हिट रहा.
8/11
दर्शक अभी भी नागिन के मेकर्स से अक्सर गुहार लगाते नजर आते हैं कि सुरभि और शरद को एक बार फिर से शो में लेकर आएं.
9/11
नागिन के खत्म होने के बाद सुरभि और शरद की जोड़ी दो म्यूजिक वीडियो में दिखी थी. उसे भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.
10/11
उसके बाद सुरभि को धीरज धूपर के संग शेरदिल शेरगिल शो में देखा गया था. हालांकि, इस शो को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया.
11/11
पिछले काफी वक्त से सुरभि किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. फिलहाल वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:53 PM (IST)
Surbhi Jyoti Naagin

Photo Gallery

Embed widget