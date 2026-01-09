एक्सप्लोरर
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी जावेद ने बटोरी लाइमलाइट
बॉलीवुड हो या टीवी सेलेब्स लाइमलाइट बटोरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान छोटे पर्दे के कई सेलेब्स को स्पॉट किया गया और उन्होंने महफिल में जान डाल दी.
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक को इस इवेंट में बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया गया. लेकिन, उर्फी जावेद ने लाइमलाइट बटोर ली.
1/9
2/9
Published at : 09 Jan 2026 12:44 PM (IST)
टेलीविजन
9 Photos
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी ने लूटी महफिल
टेलीविजन
7 Photos
'जोधा अकबर' की 'रुकैया बेगम' को उनके पेरेंट्स ने लिया था गोद, एक कॉल ने बदल दी जिंदगी
टेलीविजन
7 Photos
इस हसीना ने 'डोरेमोन' की आवाज बन बच्चों से बड़ों तक के जीते दिल, जानें कौन हैं ये?
टेलीविजन
7 Photos
22 की उम्र में लड़ी कैंसर से जंग, फिर खड़ा किया बिजनेस, जानें कौन हैं शार्क टैंक इंडिया की जज कनिका टेकरीवाल
टेलीविजन
7 Photos
नए साल पर पहाड़ों में बेटे और पत्नी संग क्वालिटी टाइम बिता रहे विक्रांत मैसी, तस्वीरें की शेयर
टेलीविजन
7 Photos
कृतिका कामरा ने बॉयफ्रेंड संग रोमांटिक अंदाज में किया नए साल का वेलकम, शेयर की तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
Advertisement
टेलीविजन
9 Photos
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी ने लूटी महफिल
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion