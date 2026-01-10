Why Do We Crave Sugar In Winter: सर्दियों में दिन छोटे और तापमान कम होते ही शरीर का झुकाव अपने-आप ज्यादा एनर्जी देने वाले खाने की तरफ बढ़ने लगता है. इसमें मीठी चीजें भी शामिल हैं. दरअसल, ठंड के मौसम में शरीर अतिरिक्त एनर्जी की तलाश करता है, ताकि खुद को गर्म और संतुलित रख सके. यही वजह है कि खाना खाने के बाद भी मिठाई या कुछ मीठा खाने की तलब महसूस होने लगती है.

इस मौसमी बदलाव का असर सिर्फ भूख पर नहीं, बल्कि मूड पर भी पड़ता है. कुछ स्टडी में पाया गया है कि सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीजों की क्रेविंग का संबंध मौसमी उदासी या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से भी हो सकता है. हालांकि अच्छी बात यह है कि रोशनी, सही खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी जैसी आदतों से इन क्रेविंग्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

सर्दियों में मीठे की तलब क्यों बढ़ती है?

2022 में Food Quality and Preference जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, ठंडा मौसम, कम होती धूप और सर्दियों से जुड़ी मानसिक धारणाएं लोगों को हल्के खाने के बजाय ज्यादा कैलोरी वाले फूड की ओर आकर्षित करती हैं. आसान शब्दों में कहें तो जैसे-जैसे मौसम ठंडा और अंधेरा होता है, शरीर और दिमाग दोनों ज्यादा एनर्जी देने वाले खाने की मांग करने लगते हैं.

वहीं, मेंटल हेल्थ से जुड़े रिसर्च बताते हैं कि सर्दियों का असर हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है. The American Journal of Psychiatry में प्रकाशित एक पुराने लेकिन जरूरी स्टडी में पाया गया कि सीजनल डिप्रेशन से जूझ रहे लोग सर्दियों में वसंत या गर्मियों की तुलना में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीज़ें खाते हैं. रिसर्चर के अनुसार, मीठे और कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग सर्दियों में होने वाले डिप्रेशन के प्रमुख लक्षणों में से एक है.

मीठे की क्रेविंग को कैसे करें कंट्रोल?

अगर सर्दी आपको मीठे की तरफ खींच रही है, तो भी इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को बेबस मान लें। इन आसान उपायों से आप क्रेविंग को संभाल सकते हैं:

धूप को दिनचर्या में शामिल करें

धूप में कुछ समय बिताना या लाइट थेरेपी लैम्प का इस्तेमाल मूड और बॉडी क्लॉक को बेहतर करता है, जिससे मीठे की तलब कम हो सकती है.

हेल्दी और गर्म खाना चुनें

सूप, स्टू, गर्म अनाज, सब्ज़ियां जैसे भरपेट और पौष्टिक विकल्प अपनाएं. ये आपको संतुष्टि देंगे और बार-बार मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी.

एक्टिव रहें

हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या घर के अंदर की एक्सरसाइज ब्लड शुगर को बैलेंस रखती है और मूड भी बेहतर बनाती है.

मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें

सर्दियों में अकेलापन और तनाव बढ़ सकता है. दोस्तों से बातचीत, हॉबीज़ या क्रिएटिव एक्टिविटी इसमें मददगार हो सकती हैं.

पहले से तैयारी रखें

घर में हेल्दी विकल्प जैसे मेवे, गर्म चाय, फल या होल ग्रेन स्नैक्स रखें, ताकि मीठा ही एकमात्र विकल्प न बने.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

