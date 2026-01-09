हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Prince Narula Net Worth: जानें कितने अमीर हैं 'बिग बॉस 'फेम प्रिंस नरूला, रिएलिटी शोज के अलावा ऐसे करते हैं मोटी कमाई

प्रिंस नरूला आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jan 2026 02:07 PM (IST)
प्रिंस नरूला का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार होते हुए दिखाया जा रहा है.इस वजह से वो एक बार फिर से लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रिंस नरूला इंडिया के सबसे पॉपुलर रिएलिटी टीवी सेलेब्स में से एक हैं.उन्होंने अभी तक MTV Roadies 12, MTV Splitsvilla 8, Bigg Boss 9 और Nach Baliye 9 जैसे रिएलिटी शोज में काम किया है. ऐसे में उन्हें रिएलिटी टीवी किंग के नाम से भी जाना जाता है. चलिए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है..
अक्टूबर 2025 के आंकड़ों पर गौर करें प्रिंस नरूला की नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये है.वैसे तो वो ज्यादातर कमाई टीवी के जरिए ही करते हैं और इसी वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली है.
Published at : 09 Jan 2026 02:06 PM (IST)
