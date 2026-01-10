उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीनियर नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार (8 जनवरी) को राष्ट्रकथा कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुंह के बल गिर पड़े. यह घटना उस वक्त हुई जब वे मंच पर मौजूद थे और आसपास कई लोग बैठे व खड़े नजर आ रहे थे. अचानक संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि वे तुरंत संभल गए और मुस्कुराते हुए खड़े हो गए. पास में मौजूद लोगों ने भी उन्हें सहारा दिया.

69वें जन्मदिन पर हुआ वाकया

दरअसल, 8 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह ने अपना 69वां जन्मदिन मनाया. इसी मौके पर गोंडा जिले के नंदनी नगर में राष्ट्रकथा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान जब वे मंच पर मौजूद थे, तभी यह छोटा सा हादसा हुआ. गिरने के बाद उनका सहज अंदाज और मुस्कान लोगों को राहत देने वाली रही.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मंच से गिरने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंच पर कई लोग मौजूद हैं और नीचे भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं. जैसे ही वे गिरते हैं, आसपास खड़े लोग तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ते हैं. कुछ ही सेकंड में वे खड़े होकर मुस्कुराते नजर आते हैं, जिससे माहौल सामान्य हो जाता है.

राष्ट्र कथा महोत्सव का था आयोजन

बताया जा रहा है कि नंदनी नगर में आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा महोत्सव के लिए संत रितेश्वर महाराज को आमंत्रित किया गया था. कथा समापन के दिन ही बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन भी था, जिस वजह से कार्यक्रम और भी खास बन गया.

2.5 करोड़ का चैंपियन घोड़ा बना आकर्षण

जन्मदिन पर पूर्व सांसद को एक बेहद खास और महंगा तोहफा भी मिला. लंदन से आए एक मेहमान के तौर पर उन्हें एक चैंपियन घोड़ा गिफ्ट किया गया. ‘अश्व जोहान्सबर्ग’ नाम के इस घोड़े की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसे खास फ्लाइट से भारत लाया गया.