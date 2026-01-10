हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम

Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम

Bihar News: बिहार में 10 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा रहेगा. इसके अलावा सुपौल, अररिया समेत कई जिलों में लो विजिबिलिटी का अलर्ट जारी रहेगी. ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित रहेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 10 Jan 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पछुआ हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है. जनवरी की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. ठंड, शीत लहर, कोल्ड-डे और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

सुबह और देर रात को कोहरा इतना घना हो रहा है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को भी यही स्थिति बनी रह सकती है.

बीते 24 घंटों में कैसा है हाल

पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में ठंड का असर जारी रहा है. सुबह 10 बजे तक कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकते नजर आए. बक्सर, मुंगेर, छपरा, पटना, फारबिसगंज, सहरसा, दरभंगा और अरवल में कोल्ड-डे की स्थिति रही. जबकि छपरा में शीत लहर का असर देखा गया.

तापमान की बात करें तो शेखपुरा में अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान सबौर (भागलपुर) में 5.0 डिग्री सेल्सियस रहा. घने कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 40 मीटर तक पहुंच गई.

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को भी ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी. उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी बिहार में शीत दिवस को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में घने कोहरे का अलर्ट है. इन जिलों में दृश्यता काफी कम रह सकती है.

राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दक्षिण-पूर्व बिहार के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक जा सकता है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद 48 घंटों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है. आने वाले दिनों में कोहरा भी बना रह सकता है.

Published at : 10 Jan 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Cold Wave Araria News Supaul News BIHAR NEWS BIHAR WEATHER
