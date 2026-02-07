एक्सप्लोरर
साड़ी पहन मोनालिसा ने पति संग दिए किलर पोज, तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
Bhojpuri Queen: मोनालिसा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रेड बनारसी साड़ी और डीप बैक डिजाइनर ब्लाउज में उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली भोजपुरी क्वीन मोनालिसा जब भी अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं वो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं. कभी ग्लैमरस अंदाज तो कभी ट्रेडिशनल लुक में वो फैंस का दिल जीत लेती हैं. इस बार मोनालिसा ने अपने देसी अवतार से ऐसा जलवा दिखाया है कि हर कोई उनकी तारीफ करता नजर आ रहा है.
1/7
2/7
Published at : 07 Feb 2026 01:08 PM (IST)
Tags :Vikrant Singh Rajput Monalisa The 50
टेलीविजन
8 Photos
एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी नंबर 1 हैं दिव्यांका त्रिपाठी, रह चुकी हैं गोल्ड मेडलिस्ट
टेलीविजन
11 Photos
छोटी उम्र में बनी 3 बहुओं की सास बन हुईं पॉपुलर, अब 'नागिन 7'में एंट्री कर मचाएंगी धमाल
टेलीविजन
10 Photos
रातोंरात कंगाल हो गया था दिया और बाती हम की संध्या बींदणी का परिवार, फिर यूं बदली किस्मत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे 2027 चुनावी कैंपेन की शुरुआत, 28 मार्च को होगी PDA भागीदारी रैली
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
फ्राइडे को नई फिल्मों पर भारी पड़ी बॉर्डर 2, 'मर्दानी 3' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion