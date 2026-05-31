लॉन्चिंग करते ही रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका, वीडियो देख जेफ बेजोस भी रह गए दंग

दुनिया की स्पेस रेस के बीच एक बड़ा झटका तब लगा जब अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का शक्तिशाली रॉकेट ‘न्यू ग्लेन’ टेस्ट के दौरान धमाके के साथ फट गया. अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल लॉन्च साइट पर हुए इस हादसे के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉकेट के नीचे से पहले धुआं उठता है और फिर अचानक एक जबरदस्त आग का गोला पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोमांचक है, उतनी ही जोखिम भरी भी है.

टेस्ट के दौरान हुआ बड़ा धमाका

ब्लू ओरिजिन ने अपने बयान में बताया कि यह घटना रॉकेट के ‘हॉटफायर टेस्ट’ के दौरान हुई. यह टेस्ट रॉकेट के इंजन को लॉन्च से पहले जमीन पर चलाकर उसकी क्षमता जांचने के लिए किया जाता है. लेकिन इस बार टेस्ट के दौरान तकनीकी गड़बड़ी (anomaly) सामने आई, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हो गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

जेफ बेजोस ने मानी चुनौती

इस हादसे के बाद कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह एक कठिन दिन है, लेकिन टीम इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए काम कर रही है. बेजोस ने साफ किया कि कंपनी पीछे हटने वाली नहीं है और जो भी नुकसान हुआ है, उसे दोबारा खड़ा करके फिर से उड़ान भरी जाएगी. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है.

एलन मस्क ने भी जताई प्रतिक्रिया

दिलचस्प बात यह है कि स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क, जो ब्लू ओरिजिन के बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी. मस्क ने इसे “बहुत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया. यह दिखाता है कि स्पेस इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा के बावजूद ऐसे हादसों को लेकर एक-दूसरे के प्रति सम्मान बना रहता है.

NASA भी अलर्ट मोड में

इस घटना के बाद NASA और अन्य स्पेस एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि अंतरिक्ष मिशन बेहद जटिल और जोखिम भरे होते हैं, जहां छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है. जांच के जरिए इस हादसे की असली वजह का पता लगाया जाएगा और आगे की उड़ानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी तय किया जाएगा.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा, “रॉकेट लॉन्च नहीं, सीधा फायरवर्क शो बन गया.” वहीं दूसरे ने कहा, “स्पेस टेक्नोलॉजी आसान नहीं है, रिस्क तो रहेगा ही.” कुछ लोगों ने बेजोस का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि “फेलियर ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है.”

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