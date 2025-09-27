एक्सप्लोरर
'तुलसी' की पहली समधन की 10 तस्वीरें, 47 की उम्र में भी हैं सिंगल, जीती हैं अपनी शर्तों पर जिंदगी
एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की ने सीजन 2 के साथ एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर ली है. दर्शकों को सीजन 2 भी काफी पसंद आ रहा है. इसी के साथ पुराने सीजन के कलाकार भी चर्चा में हैं.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की समधन की भूमिका निभाने वाली जया भट्टाचार्य एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. शो में उन्होंने विलेन पायल पारीख की भूमिका निभाई थी.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 01:50 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं 'तारक मेहता...' की सोनू भिड़े, निधि भानुशाली की तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion