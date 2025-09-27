हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुलसी' की पहली समधन की 10 तस्वीरें, 47 की उम्र में भी हैं सिंगल, जीती हैं अपनी शर्तों पर जिंदगी

एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की ने सीजन 2 के साथ एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी कर ली है. दर्शकों को सीजन 2 भी काफी पसंद आ रहा है. इसी के साथ पुराने सीजन के कलाकार भी चर्चा में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 01:50 PM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी की समधन की भूमिका निभाने वाली जया भट्टाचार्य एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. शो में उन्होंने विलेन पायल पारीख की भूमिका निभाई थी.

1/10
जया भट्टाचार्य ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान 2000 में शूटिंग के दौरान का अपना एक्सपीरिएंस को शेयर किया.
2/10
जया ने बताया कि वो शो की सबसे अंडरपेड एक्ट्रेस थी. उन्होंने कहा कि उनकी फीस को कभी भी नहीं बढ़ाया गया था.
3/10
एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक बार फीस बढ़ाने के बारे में बात की थी.क्योंकि, उनके साथ वालों को 2000 तक फीस हर दिन मिल रही थी.
4/10
जया ने कहा कि उन्हें एक हजार मिल रही थी, जिसकी वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया था.
5/10
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने उसके बाद कभी भी फीस बढ़ाने के बारे में बात नहीं की. 7 साल तक उनका कोई पैसा नहीं बढ़ा था.
6/10
एक्ट्रेस ने कहा था कि बाकी लोगों की फीस बढ़ी थी. तभी तो वो आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं.
7/10
जया भट्टाचार्य काफी लंबे वक्त तक मजाहिर रहीम के संग लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं.दोनों में 19 साल का एज गैप था.
8/10
एक्ट्रेस ने उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट थे.
9/10
एक्ट्रेस ने मजाहिर रहीम के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं उनके संग 11 साल रिश्ते में थी. अगर वो नहीं मिले होते तो न जाने कितने लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया होता.
10/10
जया ने कहा कि पहले तो उन्हें रहीम संग शादी करने का ख्याल आया था.लेकिन, फिर चीजें ऐसी होती चली गईं कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही हैं.वो शादी करना चाहते थे और बच्चे चाहते थे.एक्ट्रेस बच्चे नहीं चाहती थी, उन्हें काम करना था और अपने पेरेंट्स को देखना था. इसलिए, बाद में ये रिश्ता खत्म हो गया. जया आज भी सिंगल हैं.
Published at : 27 Sep 2025 01:50 PM (IST)
Embed widget