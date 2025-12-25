हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी इंडस्ट्री से दूर 'कुंडली भाग्य' की प्रीता जी रही हैं लग्जरी लाइफ, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान

जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में प्रीता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्रद्धा आर्या किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. श्रद्धा आज जिस मुकाम पर हैं, उशके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 03:45 PM (IST)
श्रद्धा आर्या अब जुड़वां बच्चों की मां बन चुकी हैं. फिलहाल हो छोटे पर्दे से दूर अपने बच्चों की परवरिश में वक्त व्यतीत कर रही हैं. हालांकि, बीच-बीच में वो टीवी पर नजर आती रहती हैं.

श्रद्धा आर्या बेशक इन दिनों किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. लेकिन, उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है.साथ ही बेहद लग्जरी लाइफ भी जीती हैं.
श्रद्धा आर्या अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज और फैशन सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 03:45 PM (IST)
Shraddha Arya Kundali Bhagya

