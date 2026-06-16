एक्सप्लोरर
45 की उम्र में टीवी की इस एक्ट्रेस ने ढाया कहर, मोनोकनी पहन बीच किनारे दिए पोज
Kishwer Merchant Photos: टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. एक्ट्रेस का फाफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.
टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट इन दिनों अपने पति संग वैकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वैकेशन से उन्होंने अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो मोनोकनी पहने नजर आईं. 45 की उम्र में एक्ट्रेस का ये अंदाज देख फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 16 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Tags :Kishwer Merchant
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में
टेलीविजन
7 Photos
'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' की संस्कारी बहू ने कातिल अदाओं से गिराई बिजलियां, बिकिनी में दिखा किलर लुक
टेलीविजन
7 Photos
पोल्का डॉट ड्रेस में सुरभि ज्योति ने लगाया 90s का तड़का, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर दिया पोज, नजरें हटाना मुश्किल
टेलीविजन
7 Photos
प्रेग्नेंसी छिपाकर पंजाबी फिल्म की शूटिंग करती रहीं रुबीना दिलैक, 12-14 घंटे तक धूप में किया काम
टेलीविजन
7 Photos
कभी ढंग से नहीं आती थी इंग्लिश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें कितनी-पढ़ी लिखी हैं अवनीत कौर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'मौत के बाद सब याद करते हैं...' संचिता के सुसाइड पर आया एक्टर शीजान खान का रिएक्शन
मनोरंजन
संचिता उगले मामले में नया मोड़, दोस्त इंद्राक्षी कांजीलाल ने एक्टर उज्ज्वल शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप
मनोरंजन
29 की हुईं शरवरी वाघ, फोटोज शेयर कर दिखाई सेलिब्रेशन की झलक, बर्थडे केक ने खींचा ध्यान
मनोरंजन
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- अमिताभ बच्चन जैसी है पर्सनैलिटी, लुक धर्मेंद्र जैसा
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion