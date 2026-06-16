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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन45 की उम्र में टीवी की इस एक्ट्रेस ने ढाया कहर, मोनोकनी पहन बीच किनारे दिए पोज

45 की उम्र में टीवी की इस एक्ट्रेस ने ढाया कहर, मोनोकनी पहन बीच किनारे दिए पोज

Kishwer Merchant Photos: टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. एक्ट्रेस का फाफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.

Reported By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Kishwer Merchant Photos: टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मोनोकनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है. एक्ट्रेस का फाफी ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.

टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट इन दिनों अपने पति संग वैकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वैकेशन से उन्होंने अपनी कुछ ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो मोनोकनी पहने नजर आईं. 45 की उम्र में एक्ट्रेस का ये अंदाज देख फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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'हिप हिप हुर्रे', 'एक हसीना थी', 'प्यार की ये एक कहानी' और 'कैसी ये यारियां' जैसे शोज में काम कर चुकीं किश्वर मर्चेंट अब काफी ग्लैमरस हो गई हैं.
'हिप हिप हुर्रे', 'एक हसीना थी', 'प्यार की ये एक कहानी' और 'कैसी ये यारियां' जैसे शोज में काम कर चुकीं किश्वर मर्चेंट अब काफी ग्लैमरस हो गई हैं.
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किश्वर मर्चेंट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस मोनोकनी पहने नजर आईं.
किश्वर मर्चेंट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस मोनोकनी पहने नजर आईं.
Published at : 16 Jun 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Kishwer Merchant

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