'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस धमाका, 9 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री, किया इतना कलेक्शन

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' को इंडिया में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. 'द ओडिसी' ने नौवें दिन भी जबरदस्त कलेक्शन किया. आइए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

नौवें दिन 'द ओडिसी' का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने नौवें दिन 11.05 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 4591 शोज मिले. वहीं 56 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने इंग्लिश में 3.40 करोड़ कमाए. हिंदी में 2.90 करोड़ का बिजनेस किया. तमिल में 85 लाख और तेलुगू में 20 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 108.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 108.20 करोड़ हो गया है. फिल्म ने ग्रॉस 129.15 करोड़ की कमाई की.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

'द ओडिसी' ने पहले दिन 17.40 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 22 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 21.90 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 8 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें दिन फिल्म ने 8.35 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 6.50 करोड़ का बिजनेस किया. सातवें दिन फिल्म ने 6.15 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 90.30 करोड़ हो गया. आठवें दिन फिल्म ने 6.85 करोड़ कमाए. बता दें कि फिल्म ने इंग्लिश में 3.40 करोड़ कमाए. हिंदी में 2.90 करोड़ का बिजनेस किया. तमिल में 85 लाख और तेलुगू में 20 लाख का कलेक्शन किया.

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'द ओडिसी' की बात करें तो फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है. ये एपिक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है. फिल्म प्राचीन यूनानी कवि होमर की मशहूर महाकाव्य The Odyssey पर बेस्ड है. फिल्म में मेट डेमोन, टॉम हॉलेंड, एनी हैथवे, ज़ेंडया,रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, शार्लीज थेरॉन, हिमेश पटेल, इलियट पेज जैसे स्टार्स हैं.

फिल्म 17 जुलाई को रिलीज हुई. फिल्म का रन टाइम लगभग 2 घंटे 55 मिनट है. फिल्म को IMAX टेक्नोलॉजी का यूज करके शूट किया गया है.