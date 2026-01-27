हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइस एक्ट्रेस के लिए हाइट बनी मुसीबत, झेला रिजेक्शन, सुपरहिट मूवी में काम करने के बाद भी नहीं मिला काम, डिप्रेशन की हुई शिकार

इस एक्ट्रेस के लिए हाइट बनी मुसीबत, झेला रिजेक्शन, सुपरहिट मूवी में काम करने के बाद भी नहीं मिला काम, डिप्रेशन की हुई शिकार

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है. इतना ही नहीं बल्कि कभी किसी को कम हाइट तो कभी किसी को ज्यादा हाइट की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 05:34 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है. इतना ही नहीं बल्कि कभी किसी को कम हाइट तो कभी किसी को ज्यादा हाइट की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा.

ग्लैमर की दुनिया लोगों को आकर्षित तो बहुत करती है, लेकिन यहां नाम कमा पाना उतना भी आसान नहीं है. खासतौर पर एक्ट्रेसेस के लिए, कुछ एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में एंट्री आसान होती है तो कुछ को रंग-रूप और हाइट की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है.

1/7
उन्हीं में से एक हैं करिश्मा तन्ना, जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है. लेकिन, एक्ट्रेस को लंबी हाइट की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. शुरुआती दौर में करिश्मा ने कभी सोचा नहीं था कि वो टीवी और फिल्मों में काम करेंगी.
उन्हीं में से एक हैं करिश्मा तन्ना, जिन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है. लेकिन, एक्ट्रेस को लंबी हाइट की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. शुरुआती दौर में करिश्मा ने कभी सोचा नहीं था कि वो टीवी और फिल्मों में काम करेंगी.
2/7
दोस्तों के कहने पर कॉलेज के दौरान करिश्मा ने एक फोटोग्राफी के सेशन में भाग लिया और उनके फ्रेंड्स ने फोटोज को अलग-अलग जगह भेज दी. उसी दौरान से मॉडलिंग का सिलसिला शुरू हुआ.
दोस्तों के कहने पर कॉलेज के दौरान करिश्मा ने एक फोटोग्राफी के सेशन में भाग लिया और उनके फ्रेंड्स ने फोटोज को अलग-अलग जगह भेज दी. उसी दौरान से मॉडलिंग का सिलसिला शुरू हुआ.
Published at : 27 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
India-Europe Trade Deal: 'मदर ऑफ आल डील्स' के साइन होते ही उड़ गए Trump के होश! | PM Modi | António
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी अमेरिकी Tarrif का काट? सुनिए क्या बोले Expert | Donald Trump
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी किसे होगा फायदा? ट्रेड Expert Anuj Gupta ने बताया | PM Modi
Mumbai News: Borivali में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस तो बिलख-बिलख कर रोने लग गई महिला | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
टेलीविजन
'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
'द 50' में ये फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें किसके हैं ज्यादा फॉलोवर्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
यूटिलिटी
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
हेल्थ
Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget