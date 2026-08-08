पहले ही दिन लोकेश कनगराज की DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली

DC Box Office Collection Day 1: एक्टिंग में भी छा गए लोकेश कनगराज, पहले ही दिन DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
DC Box Office Collection Day 1: डायरेक्टर से एक्टर बने लोकेश कनगराज ने बतौर एक्टर पहली ही फिल्म से कमाल कर दिया. उनकी डेब्यू फिल्म 'DC' ने शानदार ओपनिंग ली है.
DC Box Office Collection Day 1: लोकेश कनगराज ने ये साबित कर दिया है कि वो मल्टीटैलेंड हैं. अपने डायरेक्शन के हुनर से लाखों दिलों को जीत चुके लोकेश कनगराज ने अब एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा है और बतौर एक्टर वो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं. उनकी एक्टर के रूप में पहली फिल्म 'DC' 7 अगस्त को रिलीज हो चुकी है और इसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. आइए जानते हैं कि पहले दिन फिल्म का भारत और दुनियाभर में कितना कलेक्शन हुआ है?
'DC' ने ली धांसू ओपनिंग
बता दें कि लोकेश कनगराज अब तक दर्शकों के बीच एक बेहतरीन डायरेक्टर के रूप में पॉपुलर रहे. जबकि अब DC के बाद वो अपनी पहचान एक एक्टर के रूप में भी बना चुके हैं. 40 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करके उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर दिया है. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस वामिका गब्बी नजर आ रही हैं.
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DC तमिल भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. 7 अगस्त को इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन अच्छा खासा बिजनेस किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग डे पर इसका भारत में नेट कलेक्शन 4.10 करोड़ रुपये हुआ था. इसकी ऑक्यूपेंसी 24.8% रही. फिल्म को पहले दिन 3,504 शोज मिले थे. फिल्म के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो 4.70 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 5.70 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. फिल्म वीकेंड में और तगड़ी कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना सकती है.
खतरनाक गैंगस्टर के रोल में हैं लोकेश कनगराज
फिल्म में लोकेश कनगराज ने देवदास नाम का किरदार निभाया है जो एक खतरनाक लेकिन भरोसे लायक गैंगस्टर है. उसे लोग 'दास' के नाम से जानते हैं. वो अपनी मां के मर्डर का बदला लेने के लिए भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है. डीसी में वामिका गब्बी देह व्यापार में फंसी चंद्रा नाम की लड़की के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में अहम किरदार में संजना कृष्णमूर्ति भी हैं.
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डीसी का डायरेक्शन अरुण मथेश्वरन ने किया है. इस फिल्म में खून खराबे के बीच जुदाई का गम और प्यार को भी बखूबी दिखाया गया है. फिल्म को 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है और ये पहले ही दिन 10 फीसदी से ज्यादा बजट वसूल चुकी है.