मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस दर्ज, कांवडियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. हिंदू संघर्ष समिति की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं मौलाना के बयान को लेकर यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कड़ी नाराजगी जताई है. कांवड़ यात्रा के दौरान मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला.

हिंदू संघर्ष समिति ने की थी शिकायत

शुक्रवार को हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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सिविल लाइन थाने में केस दर्ज

फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसएसपी ने क्या कहा?

इस मामले में एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देखिए इन्होंने एक वीडियो जारी करके कुछ वक्तव्य दिए थे जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिस की आपत्ति थी घोर आपत्ति थी मैं कहूंगा और हमारे जो श्रद्धालु चल रहे हैं कावड़िया उनके बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था की जो आपत्तिजनक था उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था उसके संदर्भ में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तफ़्तीश इसकी जा रही है बाकी इसमें जो भी तथ्य आते हैं उसमें तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साधा निशाना

वही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि 200 ढाई सौ किलोमीटर की यात्रा कितना मुश्किल है और एक मैं अभी वीडियो सुनी है जो कावड़ियों को गंजेड़ी नशेड़ी बताकर कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहा है.

'जिम्मेदार लोग जुबान पर लगवाएं लगाम'

उन्होंने कहा कि आप इस बात को समझ लें तो अच्छा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को खुद ही रोकने का काम करें उनका समाज ही रोक तो अच्छा रहेगा वरना समाज के अंदर ऐसी घटनाएं होंगी जो किसी के लिए प्रिय नहीं रहेंगे. मैंने बताया ना कि उनके समाज के जिम्मेदार लोग उनको रोक ऐसे सामाजिक तत्वों को उनकी जुबान पर लगाम लगाएं.

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