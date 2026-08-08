यश की 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज, एक्शन के मामले में 'पुष्पा','एनिमल' और KGF भी भूल जाएंगे

Toxic Trailer Out: कन्नड़ एक्टर यश पिछले लंबे समय से फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. वहीं, इसकी रिलीज में तो अभी वक्त है लेकिन मूवी के ट्रेलर का इंतजार जरूर खत्म हो गया है. फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है.

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर में शानदार एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं. इसमें यश की कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया दोनों ही एक्ट्रेस के साथ कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है. ट्रेलर देखकर एक बात तो जाहिर है कि फिल्म में हाई ऑक्टेन सीक्वेंस के साथ ही रोमांस भी भरपूर है. इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर में सस्पेंस और थ्रिल भी जबरदस्त देखने के लिए मिल रहा है. इसमें एक्शन सीक्वेंस ऐसे ही कि 'एनिमल', 'पुष्पा' और 'केजीएफ 2' जैसी फिल्मों को भी भूल जाएंगे.

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19 मार्च को रिलीज होनी थी फिल्म

आपको बता दें कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को पहले सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज किया जाना था. फिल्म की सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं. इसके पोस्टर और टीजर वीडियो पहले ही आ चुके थे लेकिन इसी बीच आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की भी रिलीज का ऐलान 19 मार्च के दिन ही किया गया, जिसके बाद 'धुरंधर' की आंधी को देखते हुए मेकर्स ने इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने के पीछे की वजह खाड़ी युद्ध बताया था.

यहां देखें 'टॉक्सिक' का ट्रेलर

यश ने 4 साल से नहीं दी कोई फिल्म

आपको बता दें कि यश को आखिरी बार फिल्म 'केजीएफ 2' में देखा गया था, जिसे साल 2022 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया था. जहां कोविड 19 महामारी के समय कोई भी फिल्में कमाई नहीं कर पा रही थीं वहीं, 'केजीएफ 2' ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसकी सफलता के बाद रॉकी भाई किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए. ऐसे में दर्शकों को 'टॉक्सिक' से काफी उम्मीदें हैं.

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'टॉक्सिक' की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें यश के साथ एक्ट्रेस नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म में हॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी होंगी. यश की इस फिल्म का निर्माण बड़े स्केल पर किया गया है. इसे 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

इसके अलावा यश की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात की जाए तो वो नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भी दिखाई देने वाले हैं, जिसे दिवाली 2026 के मौके पर 6 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. इसमें रणबीर कपूर राम तो साई पल्लवी सीता बनी हैं. ये मल्टीस्टारर फिल्म है.