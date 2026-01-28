हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करण सिंह ग्रोवर या करण वाही में कौन है ज्यादा अमीर? कितना है नेटवर्थ में अंतर

Karan Singh Grover-Karan Wahi Networth: करण सिंह ग्रोवर और कारण वाही दोनों ही टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. आज हम अपको दोनों की नेटवर्थ बताने जा रहे हैं जानिए कमाई के मामले में कौन ज्यादा अमीर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 06:37 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर सितारे करण सिंह ग्रोवर और करण वाही न सिर्फ अपने काम, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में खबरें सामने आ रही हैं कि करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट जल्द ही करण वाही की दुल्हनियां बनने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते है कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

करण सिंह ग्रोवर पॉपुलर टीवी और फिल्म एक्टर हैं, जिन्होंने 'दिल मिल गए' और 'कुबूल है' जैसे शो से घर-घर पहचान बनाई.
2004 में मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाले करण ने बॉलीवुड में 'अलोन' और 'हेट स्टोरी 3' में अभिनय किया और 2024 में 'फाइटर' फिल्म में भी नजर आए.
Published at : 28 Jan 2026 06:37 PM (IST)
Karan Singh Grover Karan Wahi

टेलीविजन फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
अपर्णा के साथ सुलझे रिश्ते, अब प्रतीक यादव ने किसको कह दिया- 'तुम सब भाड़ में जाओ…'
विश्व
पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें साल 2026 रैंकिंग की लिस्ट
PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, टॉप पर होकर भी अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Ajit Pawar Death: अजित पवार का निधन..समर्थकों में शोक की लहर! | Baramati Plane Crash | Sharad Pawar
Silver Shortage का सच | MMTC-PAMP की Entry से Market में क्या बदलेगा? | Paisa Live
Ajit Pawar Death: अजित पवार के अंतिम संस्कार से जुड़ी बड़ी खबर ! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: AI के जरिए देखिए प्लेन क्रैश में कैसे हुई अजित पवार की मौत ?। Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
