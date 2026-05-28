हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

बांग्लादेश का एक भैंसा कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है. डोनाल्ड ट्रंप निक नेम वाले इस भैंसे को बकरीद पर कुर्बानी से बचा लिया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 May 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश का एक भैंसा कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है. इस दुर्लभ प्रजाति के एल्बिनो भैंसे को अपने खास सुनहरे बालों के गुच्छे के कारण निक नेम डोनाल्ड ट्रंप दिया गया है. इसकी ईद उल अजहा पर कुर्बानी होनी थी, लेकिन आखिरी समय में बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के हस्तक्षेप के बाद इस कुर्बानी से बचा लिया गया है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार (27 मई) को यह जानकारी दी.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप निक नेम वाले इस भैंसे का वजन लगभग 700 किलोग्राम (1,543 पाउंड) है. बकरीद के मौके पर इसे कुर्बानी के लिए पहले ही बेच दिया गया था. इस भैंसे को लेकर जनता की बढ़ती रुचि के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार के निर्देश पर इसकी कुर्बानी पर रोक लगा दी गई. 

क्या बोले बांग्लादेश के मंत्री
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने भैंसे को कुर्बान न करने और खरीदार को पैसे वापस करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस भैंसे को राजधानी ढाका के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में भेजने का आदेश दिया है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "सुरक्षा चिंताओं और लोगों की असामान्य रुचि को देखते हुए अंतिम समय में भैंसे को कुर्बानी से बचाने का फैसला लिया गया." बकरीद की एक सामान्य खरीदारी के रूप में शुरू हुआ यह मामला वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. दूर-दूर से लोग भैंसे के सुनहरे बालों और शांत स्वभाव को देखने के लिए फार्म पर उमड़ पड़े.

किसने रखा था भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप
फार्म के मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बताया कि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप उनके छोटे भाई ने रखा था, जिसने भैंसे की शक्ल अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के कारण उसे ये उपनाम दिया. जियाउद्दीन मृधा ने आगे बताया कि यह जानवर असामान्य रूप से शांत स्वभाव का है और इसे सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें बार-बार भोजन देना और नियमित रूप से नहलाना शामिल है.

बांग्लादेश में एल्बिनो भैंसा दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर भैंसे गहरे काले रंग के होते हैं, लेकिन अपने सुनहरे रंग के कारण एल्बिनो बकरीद के दौरान पशुओं की खरीद-बिक्री के समय सबसे अलग दिखता है. ऐसे में इस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम मिल जाने के कारण इसकी जान बच गई.

ये भी पढ़ें 

Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'

Published at : 28 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Buffalo BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
विश्व
Eid-ul-Adha 2026: 'प्यारे मुसलमानों...' बकरीद पर ईरान ने दिया बड़ा मैसेज, हर तरफ हो रही चर्चा
Eid-ul-Adha 2026: 'प्यारे मुसलमानों...' बकरीद पर ईरान ने दिया बड़ा मैसेज, हर तरफ हो रही चर्चा
विश्व
ईद उल अजहा पर होर्मुज स्ट्रेट में भड़की चिंगारी! अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन भी मार गिराए
ईद उल अजहा पर होर्मुज स्ट्रेट में भड़की चिंगारी! अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन भी मार गिराए
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
महाराष्ट्र
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
इंडिया
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget