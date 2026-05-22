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46 की उम्र में उर्वशी ढोलकिया ने बिखेरा ग्लैमर, ब्लैक आउटफिट और शॉर्ट हेयर में लगीं बला की हसीन, देखें फोटोज
Urvashi Dholakia Photos: उर्वशी ढोलकिया ने हाल ही में ब्लैक आउटफिट और शॉर्ट हेयर लुक में अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए देखते हैं फोटोज
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने टीवी शो 'कसौटी जिंदगी कि' में 'कोमोलिका' बनकर हर किसी का दिल जीत लिया था. वहीं अब एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को दीवाना बना रही हैं. हाल ही में उर्वशी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है.
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Published at : 22 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :Urvashi Dholakia
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