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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?

ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?

Eid ul Adha 2026 PM Modi Greeting: ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार आज (28 मई) को देशभर में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद-उल-अजहा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 May 2026 08:54 AM (IST)
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ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार आज (28 मई) को देशभर में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर देशवासियों को बधाई दी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं. प्रार्थना है कि यह त्योहार हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और मजबूत करे. सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना.'

राष्ट्रपति ने भी दी बकरीद की बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी बकरीद की बधाई दी.  बकरीद को समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है. राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में लिखा, 'ईद-उज-अजहा के मौके पर मैं सभी देशवासियों, खासकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. यह त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है. यह पर्व हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है.'

 

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'ईद अल अजहा जिसे आम बोलचाल की जुबान में बकरीद पर्व की दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम भाई-बहनों व उनके परिवार वालों को दिली मुबारकबाद तथा उनके साथ-साथ सभी देशवासियों की खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं.'

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उन्होंने आगे लिखा, सभी पर्व व त्योहार आदि पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ गुजरे तो यह देश व जनहित में हमेशा बेहतर होगा, ताकि देश-प्रदेश के विकास व यहां के लोगों की तरक्की पर पूरी ऊर्जा, शक्ति और संसाधन लग सके.'

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Published at : 28 May 2026 08:37 AM (IST)
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