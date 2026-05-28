ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?

ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार आज (28 मई) को देशभर में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर देशवासियों को बधाई दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'ईद-उल-अजहा की शुभकामनाएं. प्रार्थना है कि यह त्योहार हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और मजबूत करे. सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना.'

Eid ul-Adha greetings! May this occasion deepen the spirit of brotherhood and happiness in our society. Praying for everyone’s success and good health. — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026

राष्ट्रपति ने भी दी बकरीद की बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी बकरीद की बधाई दी. बकरीद को समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है. राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में लिखा, 'ईद-उज-अजहा के मौके पर मैं सभी देशवासियों, खासकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. यह त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है. यह पर्व हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है.'

عید الضحیٰ کے موقع پر میں تمام اہل وطن بالخصوص مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ تہوار خود سپردگی، ایثار اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ تہوار ہمیں انسانیت بالخصوص محروم طبقات کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

آئیے، اس موقع پر ہم معاشرے میں محبت… — President of India (@rashtrapatibhvn) May 28, 2026

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'ईद अल अजहा जिसे आम बोलचाल की जुबान में बकरीद पर्व की दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय मुस्लिम भाई-बहनों व उनके परिवार वालों को दिली मुबारकबाद तथा उनके साथ-साथ सभी देशवासियों की खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं.'

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उन्होंने आगे लिखा, सभी पर्व व त्योहार आदि पूरी शान्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ गुजरे तो यह देश व जनहित में हमेशा बेहतर होगा, ताकि देश-प्रदेश के विकास व यहां के लोगों की तरक्की पर पूरी ऊर्जा, शक्ति और संसाधन लग सके.'

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