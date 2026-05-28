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हिंदी न्यूज़शिक्षाबेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?

बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?

सरकार की AICTE प्रगति स्कॉलरशिप योजना के तहत तकनीकी पढ़ाई कर रही बेटियों को हर साल 50 हजार तक की आर्थिक मदद दी जा रही है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 May 2026 08:30 AM (IST)
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  • पात्रता: ₹8 लाख सालाना आय, AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान जरूरी.

देश में लगातार बढ़ती पढ़ाई की फीस और महंगे तकनीकी कोर्स आज कई परिवारों के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं. खासकर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और दूसरे टेक्निकल कोर्स करने वाली बेटियों की पढ़ाई का खर्च कई बार माता-पिता की जेब पर भारी पड़ जाता है. लेकिन अब सरकार की एक खास योजना हजारों छात्राओं के लिए राहत लेकर आई है. इस योजना का नाम है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप योजना, जिसके तहत बेटियों को हर साल 50 हजार तक की आर्थिक मदद दी जा रही है.

यह योजना उन लड़कियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही, जो पढ़ाई में अच्छी हैं लेकिन पैसों की कमी उनके सपनों के रास्ते में रुकावट बन जाती है. सरकार चाहती है कि देश की बेटियां भी तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें. इसी सोच के साथ यह स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है.

हर साल मिलते हैं 50 हजार

AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से चलाई जा रही इस योजना में छात्राओं को हर साल 50 हजार की मदद दी जाती है. इस रकम का इस्तेमाल कॉलेज फीस भरने, किताबें खरीदने, लैपटॉप लेने और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए किया जा सकता है.

आज के समय में टेक्निकल पढ़ाई के दौरान लैपटॉप और डिजिटल पढ़ाई का खर्च भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में यह स्कॉलरशिप छात्राओं और उनके परिवार के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है.

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कितने साल तक मिलता है फायदा?

सरकार की यह योजना सिर्फ एक साल की मदद तक सीमित नहीं है. अगर छात्रा डिग्री कोर्स कर रही है तो उसे चार साल तक इस योजना का लाभ मिल सकता है. वहीं डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को तीन साल तक सहायता दी जाती है. जो छात्राएं लेटरल एंट्री के जरिए सीधे दूसरे साल में एडमिशन लेती हैं, वे भी इस योजना का फायदा उठा सकती हैं.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले आवेदन करने वाली छात्रा का लड़की होना जरूरी है. साथ ही जिस कॉलेज में एडमिशन लिया गया है, वह AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस स्कॉलरशिप का फायदा ले सकती हैं. छात्रा ने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले साल में एडमिशन लिया हो. वहीं लेटरल एंट्री वाली छात्राएं दूसरे साल से आवेदन कर सकती हैं.

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है ताकि छात्राओं को किसी दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. इसके लिए छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद “AICTE Pragati Scholarship Scheme” का चयन करके आवेदन फॉर्म भरना होता है. फॉर्म के साथ 10वीं-12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, फीस रसीद और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन जमा होने के बाद कॉलेज की तरफ से दस्तावेजों की जांच की जाती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Education Scholarship Scholarship For Girls AICTE Pragati Scholarship 2026
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